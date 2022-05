Los médicos anuncian que los centros de salud están a punto de estallar porque los profesionales están "muy quemados"

El Colegio de Médicos de la Región está convencido de que la situación en los centros de salud "va a estallar porque los profesionales están muy quemados" por la presión que sufren a diario dada la falta de personal, según ha destacado el presidente Francisco Miralles. Subraya que "el 90 por ciento de los profesionales de Atención Primaria cree que la plantilla de su centro de salud es insuficiente".

Francisco Miralles, ha presentado la encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica en la Región y el 80% de los encuestados considera que está sometido a una sobrecarga asistencial.

Señala Miralles que la situación se va a desbordar este verano, en los centros de salud. De hecho asegura que “en Atención Primaria, Murcia es la primera o segunda Comunidad con más tarjetas por médico”. Según Miralles “estamos trabajando más que nadie y sin sustitutos, de hecho hay centros de salud con cuatro médicos de baja y el escaso personal tiene que asumir sus cupos porque no se sustituyen”.

Miralles ha explicado que el estudio se realizó a principio de año y “refleja el agotamiento de la pandemia”. De hecho, el 71 por ciento de los médicos de la Región afirma que ha empeorado su salud mental. De ellos, un 48 por ciento dice sentirse agotado, un 29 por ciento sufre ansiedad, un 13 por ciento está deprimido y un 10 por ciento sufre problemas de sueño. En la actualidad, según Miralles, “el 20 por ciento de las plantillas de los centros de salud está de baja por Covid”.

Por otro lado, ha señalado que, “en otras Comunidades ya están ofreciendo contratos de hasta dos años a los MIR y en Murcia el Servicio Murciano de Salud aún no ha decidido qué va a hacer con estos profesionales que acaban el próximo día 25”.

Francisco Miralles ha denunciado que “el Gobierno de la Región no está haciendo nada para solucionar esta situación”. Asegura que “Murcia era una de las tres Comunidades que más presupuesto destinaba a Sanidad y ahora estamos entre las tres últimas” y añade que “hemos pasado de la primera división a los puestos de descenso”. Considera que “si no se toman medidas, dentro de diez años no se sabrá quién lleva la gestión sanitaria porque los médicos serán meros consultores”.