Matavendimia reúne a 19 bodegas de la DOP Jumilla con nueve catas dirigidas solo por sumilleres

La Feria del Vino y del Enoturismo DOP Jumilla, Matavendimia, celebrará su quinta edición los días 24 y 25 de octubre en el centro de Jumilla, con 19 bodegas y una programación que combina vino, gastronomía, cultura, música y experiencias enoturísticas.

La secretaria general del Consejo Regulador de la DOP Jumilla, Carolina Martínez, ha explicado en Más de uno Murcia que la gran novedad de esta edición es que las nueve catas con maridaje estarán dirigidas, por primera vez, de manera exclusiva por un equipo femenino de sumilleres, entre las que figura una experta con la acreditación Master of Wine. A ellas se suman talleres de cosmética botánica con uva de Jumilla, espartería, crítica gastronómica, creación con arcilla, acuarela y collage con elementos vegetales, y decoración con corchos de la denominación.

El recinto ferial contará además con nueve actuaciones musicales y sesiones de DJ, dos grupos de baile folclórico, más de diez establecimientos gastronómicos y once puestos de artesanía. El programa incluye visitas a cinco bodegas, recorridos teatralizados por la localidad, su castillo y sus museos, y una amplia oferta de actividades infantiles.

Para facilitar el acceso desde otros municipios, la Comunidad Autónoma habilitará un año más cinco autobuses del vino que conectarán la feria con Cartagena, Murcia, Caravaca de la Cruz y Lorca. La cita refuerza el peso del enoturismo en una región con tres denominaciones de origen protegidas de vino (Bullas, Jumilla y Yecla), que es el mayor territorio productor de uva Monastrell del mundo y suma más de 35.000 hectáreas de viñedo.

La programación completa puede consultarse en matavendimia.com, donde las actividades están disponibles para reserva y compra desde este martes, 13 de octubre.