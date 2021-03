Más País de Errejón presenta una PNL en el Congreso para dotar de medios a la Fiscalía de la región de Murcia en su lucha contra la corrupción

Más País, de Iñigo Errejón, acaba de presentar una Proposición No de Ley en el Congreso en la que insta al Gobierno de España a dotar a la Fiscalía de la región de Murcia de los medios técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo una eficiente lucha contra la corrupción en las administraciones públicas, equiparando como mínimo sus recursos a los del resto de comunidades autónomas de España.

"Harían falta, como mínimo, 15 fiscales más en la región de Murcia para equipararnos a la media de otras regiones" subraya la proposición no de ley citando la Memoria de la Fiscalía de la región de Murcia de 2020. "Nos encontramos así ante la paradoja de la infradotación de recursos para la lucha contra la corrupción en una de las regiones con más delitos de corrupción de España".

"Hace apenas un año, el todavía Fiscal Superior de la región de Murcia denunció públicamente en la prensa la persecución de los fiscales que luchan contra la corrupción en la región de Murcia, y la falta de investigación de estos sucesos, dando lugar a una desprotección de los fiscales en esta región, y advirtiendo del peligro para la democracia que esto supone" dice la PNL de Más País.

"Es evidente la lucha titánica que se lleva a cabo desde la Fiscalía de la región de Murcia en la ofensiva contra la corrupción, pero es obligación del Gobierno nacional facilitar los medios adecuados para que esa lucha se pueda llevar a cabo lo mejor posible, y ganarle la batalla a la corrupción que golpea de forma brutal la Región de Murcia" reza la PNL registrada por el diputado Íñigo Errejón.

Más País atribuye el desastre ambiental del Mar Menor "a la corrupción que anida en algunas instituciones de la región de Murcia" y resalta que la Fiscalía de Murcia está desbordada investigando decenas de casos "a los que ahora se unen los denunciados sobre contratación irregular y el fraccionamiento de miles de contratos en el Ayuntamiento de Murcia".

Según datos del CGPJ "Murcia es una de las regiones de España con mayor número de procesados por corrupción".

Los jueces españoles concluyeron en 2019 un total de 42 procedimientos por corrupción en los que se dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 254 personas, de las que 84 (33%) fueron acusadas por delitos relacionados con corrupción en la Región de Murcia.

Son muchos y muy graves los casos de corrupción pendientes de resolver en los tribunales de justicia de la región de Murcia: Auditorio, Umbra, Barraca, Novo Carthago, Casino, La Sal, Pedanías, Caravaca Jubilar, Nueva Condomina, etc. Son solo algunos de los casos que llevan años instruyéndose con decenas imputados. Otros se han cerrado sin hacer justicia al prescribir los plazos de instrucción por despistes intolerables del juez o del fiscal de turno, como sucedió con el caso pasarelas de Puerto Lumbreras que afectaba al ex presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez.

"Cuando en un territorio no se batalla contra la corrupción ésta aida y se enquista, llegando a un punto en el que lo dominará todo, dando lugar a que hasta el acto más nimio de cualquier ciudadano esté condicionado por una decisión política o administrativa tomada bajo el imperio de la corrupción. Un imperio que cuando triunfa, lo hace sobre el derecho,la Justicia y la igualdad de todos los hombres y mujeres. El Estado español no puede consentir que este imperio de la corrupción se instale definitivamente en una de las regiones de España y la secuestre, convirtiéndola en la Sicilia Ibérica del siglo XXI" recoge el texto de la Proposición No de Ley de Más País.