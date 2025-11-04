Más mujer - Irene Sánchez Gil, la primera conductora de Bomberos de Murcia: “de pequeña iba a ver a mi padre, ahora mi padre viene a verme a mi”

Estudió Física en la Universidad de Murcia, pero lo suyo siempre estuvo claro: seguir los pasos de su padre y su tío, ambos bomberos. Con esfuerzo y determinación, Irene Sánchez Gil consiguió convertirse en la primera mujer conductora del Cuerpo de Bomberos de Murcia, una plaza que logró tras superar una oposición «durísima», tanto en lo físico como en la conducción de vehículos de gran tonelaje.

En una entrevista a la sección, Más mujer con Puri Cánovas y Julián Vigara, Irene recordó que su llegada al parque de bomberos fue «como volver a casa». «Desde pequeña iba allí a ver a mi padre. La mitad de la plantilla ya me conocía. Lo raro fue darme cuenta de que ahora era él quien venía a verme a mí trabajar», contó con humor.

Actualmente, es la única mujer conductora en el cuerpo municipal, aunque señala que ya hay tres operadoras de sala y nuevas bomberas incorporadas en Cartagena y en el Consorcio. «Cada día somos más. En un grupo de WhatsApp que tenemos las bomberas de España ya somos más de 150 mujeres. Ojalá se nos viera más, porque esto no es cosa de hombres: con dedicación, cualquiera puede conseguirlo».

Apasionada del motor desde niña, «solo quería cumplir los 18 para poder sacarme el carné», Irene encontró en la conducción de los camiones de bomberos su lugar natural. «No es solo fuerza física, hay que tener agilidad mental y sangre fría. En segundos pasas de estar comiendo a tener que equiparte y salir a una emergencia», explicó.

Reconoce que lo más duro de su oposición fueron las pruebas de conducción: «Te dan un camión que no has tocado nunca, y tienes una sola oportunidad. Si fallas, se acabó. Para mí fue la parte más complicada».

Sánchez Gil subraya la importancia del trabajo en equipo y del apoyo emocional entre compañeros, especialmente tras intervenciones difíciles: «Cuando volvemos al parque, comentamos lo ocurrido. Es una forma de desahogarnos y también de aprender».

Consciente del riesgo que asume en cada salida, Irene afronta su trabajo con pasión y serenidad: «Sabes que te expones, pero lo eliges porque te gusta y porque crees en lo que haces». Y, aunque admite que no todas las emergencias terminan bien, insiste en la satisfacción que deja poder ayudar: «No siempre rescatamos gatitos, pero intentamos salvar vidas lo más rápido posible».