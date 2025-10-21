Más mujer: Chitina Martínez, una vida volcada en las familias con niños con cáncer (AFACMUR)

Chitina Martínez, fundadora y hoy vicepresidenta de AFACMUR, entró en el estudio con la serenidad de quien ha hecho del cuidado una forma de estar en el mundo. Matrona de vocación -"acompañar a la mujer desde la menarquia hasta la menopausia es lo más bonito", dijo- repasó en Onda Cero Región de Murcia una trayectoria de más de tres décadas en el Materno-Infantil de la Arrixaca y, sobre todo, el origen de una asociación que cambió la vida de muchas familias: AFACMUR.

El punto de inflexión fue dolorosamente personal. "Mi hija enfermó de una leucemia mieloblástica aguda con seis años. Tuvimos que irnos a Barcelona, al Vall d’Hebron, durante diez meses… y me vine sin ella", relató, con la voz quebrada. "Una enfermedad de un niño es una enfermedad de toda la familia; todos caemos." De esa pérdida nació el propósito: "me prometí que aquello tendría un sentido. Aquí no podía volver a pasar que una familia se sintiera sola desde el minuto uno del diagnóstico". Así echó a andar AFACMUR: primero, peleando para que en Murcia hubiera atención específica en onco-hematología pediátrica; después, tejiendo una red de apoyo psicológico y social que sostuviera a padres y hermanos desde el primer día.

Con esa mirada práctica, la asociación ha desplegado recursos en el hospital y fuera: recepción y acompañamiento a familias, apoyo psicológico, trabajo social, talleres, campamentos terapéuticos y una comunidad de supervivientes "nuestros guerreros" que hoy devuelven guía y aliento a quienes acaban de empezar el camino. "Lo más bonito es verles volver para contar cómo se sintieron y qué necesitaron; su ejemplo orienta a otros".

A la labor en Murcia, Chitina suma su compromiso con Cirugía Solidaria, con misiones sanitarias en países del África subsahariana en sus vacaciones. "Me recarga las pilas para todo el año. Era una pasión pendiente y hoy es parte de mi vida".

Reconocida como Mujer del Año 2025 en la Región de Murcia, Chitina Martínez volvió a correr el foco hacia la causa: "AFACMUR existe para que ninguna familia se sienta sola y para que aquí encuentren lo que yo tuve que buscar fuera". Convertir el duelo en impulso, la vocación en servicio y la experiencia en red de cuidados: esa es, hoy, su manera de seguir cuidando.

AFACMUR

Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Nació en 1995 gracias a un grupo de padres que habían vivido en primera persona la experiencia de tener un hijo con cáncer. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes afectados por esta enfermedad, así como la de sus familias, mediante atención integral, apoyo psicológico, acompañamiento social, educativo y actividades de ocio.

Principales logros y actividades

Creación de la Unidad de Oncohematología Infantil en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca .

en el . Programas de apoyo psicosocial desde el diagnóstico, incluyendo grupos de duelo, de padres y de adolescentes.

Grupo de Guerrer@s, formado por jóvenes supervivientes que comparten su experiencia para ayudar a otros.

Campañas de sensibilización social y actividades solidarias.

Misiones internacionales a través de colaboraciones como Cirugía Solidaria.

AFACMUR es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública desde 2008, y forma parte de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil.