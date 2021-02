Martínez Vidal: "Que un diputado acceda a una información reservada no nos sirve de nada"

Salud mostrará mañana viernes la lista de vacunados a cinco diputados del PSOE, Vox y Podemos.

Ningún representante de Ciudadanos solicitó ver el registro de la Consejería de Salud pese a que durante días exigieron al gobierno regional del que forman parte la lista de vacunados VIP.

Los diputados que mañana acudan al registro sanitario, solo podrán tomar notas.

La consejera portavoz y coordinadora regional de Cs, Ana Martínez Vidal, justifica la ausencia de diputados de Cs mañana viernes en registro de Sanidad porque considera que "no sirve de nada" acceder a información reservada de la que no se puede hacer uso y los murcianos no la pueden conocer.

Martínez Vidal considera más útil la comisión de investigación, aunque la información que Salud aporte sobre vacunados a la citada comisión seguirá siendo igualmente reservada. Cs se ha dado un plazo de un año para investigar las posibles irregularidades en el proceso de vacunación.

Según ha podido saber Onda Cero, el grupo parlamentario Cs está presionando para que la comisión de investigación quede formalmente constituida mañana viernes a a las ocho de la mañana, antes de que los diputados de Podemos, PSOE y VOX acudan a Sanidad a consultar la lista de vacunados.