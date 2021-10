Los PGE de 2022 enfrentan a PP y PSOE en la Región de Murcia a cuenta del Mar Menor

La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, ha asegurado que “para Pedro Sánchez el Mar Menor vale cero euros, al no haber ni un euro ni una partida ni una sola mención en los Presupuestos Generales del Estado”.

Ante este escenario, Guardiola ha denunciado que “es un auténtico escándalo, un ninguneo y una burla para todos los murcianos que estamos sufriendo este drama ambiental”, punto en el que ha asegurado que “desde el Partido Popular ya anunciamos que se enmendarán estos presupuestos injustos, engañosos y dopados”.

Al hilo, la ‘popular’, ha recordado que “en 2019, Pedro Sánchez, en Los Alcázares, en plena campaña electoral prometió poner todos los recursos económicos necesarios para la recuperación del Mar Menor” sin embargo, ha añadido, “hoy, dos años después, ya sabemos que mintió”.

Para Guardiola, “si el Mar Menor estuviera en Cataluña, las inversiones para poner en marcha el Plan de Vertido Cero serían cuantiosas”, pero “los PGE no se han hecho para todo el territorio en igualdad, sino en función de los intereses partidistas de Sánchez castigando a quienes no le votan”.

“El PSOE y Sánchez están dispuestos a todo con tal de garantizar los votos que le permitan seguir en La Moncloa y su debilidad parlamentaria se paga con privilegios a unos a costa de otros”, ha aseverado la ‘popular’.

El PSRM-PSOE defiende que son unos presupuestos sociales

El PSRM pide al Gobierno regional que tienda la mano y apoye los presupuestos para 2022, que serán los más sociales de la historia de la democracia.

La diputada nacional Marisol Sánchez lamenta la completa irresponsabilidad y la actitud kamikaze del Partido Popular y exige a Teodoro García Egea y a López Miras que dejen de confrontar con el Gobierno de España y piensen en el millón y medio de ciudadanas y ciudadanos de su región.

“La actitud del PP no le hace ningún bien al país y no la vamos a tolerar porque genera incertidumbre, pone trabas a una situación especial y no tiene sentido de Estado. Es una actitud kamikaze frente a un PSOE que quiere unidad, diálogo y entendimiento”, ha explicado

Sánchez ha apuntado que a partir de ahora, se abre un periodo de negociación con todos los grupos parlamentarios, y que el Gobierno socialista tiene voluntad de abrir el espectro de negociación a todos.

“Lamentablemente, hay grupos que se han autodescartado. Nosotros seguimos con la mano tendida para alcanzar el mayor apoyo posible en la Cámara y poner en funcionamiento los presupuestos más sociales de la democracia”, ha admitido la diputada socialista.