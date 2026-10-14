Marcos Automoción revoluciona el sector en La FICA: "Hemos querido crear un formato en el que el motor convive con la música, la gastronomía y el ocio"

El Recinto Ferial La FICA de Murcia acogerá del 23 al 25 de octubre Motorlife Fest, una nueva feria del automóvil impulsada por Marcos Automoción. Durante tres jornadas reunirá más de 500 vehículos y más de 25 marcas, y combinará la oferta comercial con música, gastronomía y actividades para todos los públicos.

La compañía presentó hoy el evento con la intención de ir más allá del esquema tradicional de exposición y venta. El recinto tendrá espacios para vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión, junto a food trucks, actuaciones en directo, propuestas de ocio y una zona infantil con ludoteca, hinchables, educación vial y talleres. La idea es ofrecer un plan para ir en pareja, con amigos o en familia.

“Hemos querido crear un formato que no se había planteado hasta ahora en Murcia, en el que el motor convive durante tres días con la música, la gastronomía, el ocio y las experiencias para todos los públicos”, explicó Nacho Juan, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Marcos Automoción. “Queremos que venir a Motorlife Fest sea un plan, no solo una visita a una feria”, añadió.

Cinco actuaciones y horario ampliado

El cartel musical reúne a Número 1, Xeco Rojo, Palo Santo, Cafelito Flamenco y Uña y Carne. El recinto abrirá de 11:00 a 23:30 horas, aunque la actividad comercial se prolongará solo hasta las 20:00.

Respaldo municipal y patrocinadores

La concejala de Empleo del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, valoró la iniciativa como una muestra de que la ciudad es capaz de “albergar eventos de gran formato que combinan actividad económica, ocio y participación ciudadana”. En su opinión, este tipo de citas “contribuyen a dinamizar distintos sectores de nuestra economía local” y amplían la oferta de actividades para los murcianos y para quienes visitan la ciudad.

En la organización colaboran BBVA Consumer Finance y MAPFRE entre otras colaboraciones.

Vocación de continuidad

Marcos Automoción plantea Motorlife Fest como un proyecto propio que crezca en próximas ediciones hasta consolidarse en el calendario de eventos de la Región de Murcia. “Para Marcos Automoción, Motorlife Fest es también una forma de reafirmar nuestro compromiso con la Región de Murcia. Nuestra intención es que esta primera edición sea el comienzo de un proyecto que tenga continuidad”, subrayó Juan.

Con esta primera cita, la empresa aspira a demostrar que la automoción puede generar experiencias capaces de atraer a públicos más amplios que el del sector.