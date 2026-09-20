Marco Pérez triunfa en una tarde grande para el toreo en La Condomina

La plaza de toros de La Condomina acogió este sábado la quinta de abono de la Feria de Murcia, con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Marco Pérez frente a una corrida de El Parralejo que dejó momentos de gran altura, pese a que las gradas no llegaron a media entrada.

Emilio de Justo abrió cartel con un primero de buen juego por los dos pitones, especialmente por el derecho, donde encadenó tandas de peso y remató con una estocada eficaz que le valió las dos orejas. Su segundo, en cambio, se complicó en la muleta (el animal buscaba constantemente las tablas) y una faena de mérito quedó en ovación tras una espada que no llegó a rematar del todo.

Borja Jiménez firmó la nota más artística de la tarde por el toreo al natural. En su primer toro, un ejemplar que apenas se dejó ver con el capote, brindó y construyó una faena de fondo que el estoque dejó en ovación con aviso. Se resarció en el quinto, un toro de buena presencia al que cuajó con naturales de gran hondura, cerrando con una estocada que le dio las dos orejas.

El protagonista indiscutible fue Marco Pérez. Ante el tercero, "Bocazas" (número 38, 517 kilos), construyó una faena completa por ambos pitones que el público remató pidiendo -y consiguiendo- la vuelta al ruedo para el animal, además de las dos orejas y el rabo para el torero. En el sexto, un ejemplar más deslucido y flojo de raza, sacó adelante la tarde a base de oficio y recursos para cortar otras dos orejas.

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