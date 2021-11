El Mar Menor pasa factura al PP que necesitará a VOX para formar gobierno

VOX tendría la llave del gobierno regional de celebrase mañana las elecciones. El PP obtendría 20 escaños y necesitaría a VOX, con 6 escaños, para formar gobierno.

El PSRM-PSOE se mantiene inerte y obtendría solamente 14 escaños, tres menos de los que tiene ahora en el Parlamento murciano según el barómetro de otoño. El PSOE no moviliza a su electorado ni suscita ilusión mientras que Podemos obtendría 3 escaños, uno más de los que ahora tiene aunque sigue siendo la fuerza política peor calificada. Los socialistas demuestran que no saben aprovechar el deterioro ambiental del Mar Menor y se mantiene con los mismos escaños que el barómetro de primavera.

Cs sigue vivo

La gran sorpresa es Cs que se mantiene vivo y obtendría dos escaños. Cs, según el barómetro de otoño del CEMOP, se vuelve a convertir de manera no prevista e incluso inesperada en un refugio para los electores de derecha descontentos con la actuación del gobierno del PP de la región en relación a la crisis del Mar Menor. Se frena por tanto la caída.

El Mar Menor pasa factura al PP

El desastre ambiental del Mar Menor pasa factura al PP de la Región de Murcia que retrocede dos escaños respecto del barómetro de primavera. El sondeo concluye que los murcianos consideran al Gobierno Regional como el principal responsable de la situación actual del Mar Menor, aunque sitúan como segundo responsable y a no mucha distancia al Gobierno de España.

Por otra parte, la mayoría de los encuestados por el CEMOP desconoce buenas parte de las diferentes medidas planteadas para revertir el desastre ambiental, aunque las más desconocidas son la construcción del colector norte y el dragado de la gola de Marchamalo por las que apuesta de manera decidida el gobierno regional. Con respecto a la utilidad de las medidas, los encuestados señalan la prohibición de los vertidos de nitratos agrícolas como la más útil.

El gobierno convence, pero pierde apoyos, mientras que la oposición mejora resultados según el sondeo de otoño del CEMOP. No obstante, los partidos en la oposición no convencen demasiado en sus filas, a pesar de haber mejorado los resultados.

Por otra parte, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras continúa siendo el líder que menos rechazo genera entre los electores. De hecho, es el único dirigente político que aprueba con un 5,3.

Otra conclusión del sondeo es que la polarización política de carácter afectivo, marca la agenda de los asuntos y temas de actualidad y aún existiendo ciertos consensos, se perciben los sentimientos de simpatía o rechazo, según el posicionamiento ideológico de los encuestados. Los votantes de derechas disculpan más los problemas y carencias de la Región de Murcia en temas como sanidad o educación. Se confirma por otra parte el desplazamiento del voto juvenil al centro derecha.

La ciudadanía regional desaprueba la actuación del Gobierno nacional en cuanto a la financiación autonómica de la Región al sentirse discriminada; reprocha que las actuaciones del Gobierno regional no fomenten la reducción de las listas de espera sanitarias y muestra un gran desconocimiento sobre la reforma del Estatuto de Autonomía por parte del Congreso. La opinión sobre estos temas, financiación, listas de espera sanitarias, está mediada por la polarización afectiva.

Con respecto a los problemas más importantes para los murcianos, en primer lugar se sitúa el desempleo seguido de la situación del Mar Menor. En tercer lugar se sitúan los políticos, los partidos y la política general y en cuarta posición, el gobierno regional. Ni el coronavirus, ni el agua ni la sanidad son percibidos por los murcianos como problemas importantes.

Los datos evidencian un cierto pesimismo sobre la situación política de la región que solo para el 25,6% puede ser calificad de “muy buena o buena”. Un portante inferior al 30,5% que la califica de “mala o muy mala” o al 40,4% para el que merece la evaluación de “regular”.

El voto conservador disculpa los problemas

El sociólogo y codirector del CEMOP, Juan José García Escribano, ha explicado a Onda Cero que “el voto de la derecha se mantiene estable encuesta tras encuesta. Es un voto estructural en la región. Se trata de un voto bastante consolidado. El voto conservador es un voto que disculpa los problemas que tiene la región y por eso el PP se ve poco afectado por esos problemas que todos los ciudadanos reconocen”.

Para García Escribano también hay demerito de los partidos en la oposición, principalmente del PSOE, que “está en continuas crisis, que mira hacia dentro y no hacia fuera, que no ilusiona a su electorado y por eso el PP no termina de bajar”.

Con respecto a la polarización, García Escribano señala que “la ciudadana está bastante desinformada y tiene a simplificar las cosas y por eso se produce la polarización. La ciudadanía vive distante de la política que considera un problema. La polarización hace que la mayoría del electorado vea las cosas en blanco y negro y acabe votando lo que considera que es lo suyo aunque no les guste. Cuando en política aparece la emoción frente a la razón, siempre gana la emoción y de ahí los populismos que apelan a las emociones”.