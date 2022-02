Maldita.es rechaza la respuesta de la Consejería Salud al requerimiento del Consejo Transparencia para que facilite la lista altos cargos que se vacunaron de forma irregular

El portal digital maldita.es ha comunicado al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia que no está de acuerdo con la respuesta de la Consejería de Salud al requerimiento del citado Consejo para que facilite la lista de altos cargos que se vacunaron de forma irregular.

El pasado mes de noviembre, el Pleno del Consejo de la Transparencia aprobó una resolución que obligaba a la Consejería de Salud a informar en el plazo de quince días sobre qué políticos se saltaron el protocolo.

La Consejería de Salud ha informado a Onda Cero de que "desde el primer momento se ha querido hacer públicos los nombres de las personas vacunadas pero los servicios jurídicos no lo permiten porque se comete un delito al incumplir la Ley de Protección de Datos".

Respecto a la resolución del Consejo de la Transparencia, una vez recibida ésta el 29 de noviembre de 2021, la Consejería de Salud ha informado de que dictó una orden que dispuso el reconocimiento del derecho de acceso a la información relativa al número de trabajadores de la Consejería de Salud, así como las fechas de vacunación (sin datos personales, sólo cuantitativos), que se remitió el pasado 21 de diciembre.

En relación con la información relativa a la vacunación de altos cargos, la Consejería de Salud ha informado de que inició el trámite de audiencia para que los afectados, de forma personal, puedan autorizar o no que se faciliten sus datos de vacunación al solicitante, al amparo de los previsto en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013 de Transparencia. La consejería no ha aportado datos de cuántos altos cargos han respondido autorizando o no facilitar la información.

Ambas actuaciones, según la consejería de Salud, "se han hecho siguiendo el mandato contenido en la resolución del Consejo de la Transparencia".

Al margen del proceso relativo al Consejo de la Transparencia, la Consejería de Salud recuerda que "se dio traslado a la Fiscalía de toda la información solicitada sobre el proceso de vacunación y que quedó archivada".

El demandante de la información, en este caso el portal digital Maldita.es ya ha comunicado al Consejo de la Transparencia que "en absoluto" está de acuerdo con la respuesta de Consejería de Salud al entender que incumple el requerimiento y no ha facilitado la información solicitada sobre los políticos vacunados irregularmente. Ahora deberá resolver el Consejo de Transparencia y dictaminar si la respuesta de Salud cumple o no el mandato del Consejo en los términos aprobados en Pleno.

Dado que han transcurrido más de dos meses desde la resolución del Consejo de Transparencia, ésta ya es firme y la Consejería de Salud ya no puede recurrir la misma ante el tribunal Contencioso Administrativo.

Así las cosas, Maldita.es podría denunciar a la Consejería de Salud ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que éste la obligue a facilitar la información e incluso denunciar por la vía penal.

La Comisión de Investigación de las vacunas de extingue el 12 febrero

El próximo 12 de febrero finaliza el plazo de un año fijado por el reglamento de la Cámara, de manera que si una vez transcurrido, el trabajo de la Comisión de Investigación no ha concluido, esta se extinguirá.

Ciudadanos ha exigido la convocatoria urgente de la Comisión Especial de Investigación de las vacunas en la Asamblea regional para que no extinga. “Desde Ciudadanos exigimos que se reanude la Comisión de Investigación de forma urgente, y que el PP y sus cómplices entreguen la lista de aquellos que, valiéndose de su condición de privilegio, se vacunaron por delante de los más vulnerables”, ha subrayado la diputada Ana Martínez Vidal.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Francisco Lucas, ha asegurado que “con los votos en contra del PP y los tránsfugas en la Junta de Portavoces han conseguido que la Comisión del escándalo de las vacunas desaparezca y que, por tanto, nunca se sepa la verdad”.

Lucas ha explicado que "ha pasado un año desde que se constituyó la comisión, sin haber sido convocada ni una vez, porque el PP y los tránsfugas la habían vetado, y que hoy lo han vuelto a hacer para proteger al Gobierno regional".

“Habíamos pedido esta ampliación para que la comisión no desapareciese y la ciudadanía conociese las personas que se vacunaron cuando no les tocaba”, ha comentado. Lucas ha lamentado que en la Asamblea Regional “solo se debaten los asuntos que le interesan a López Miras, en lugar de aquellos que pueden solucionar los problemas del millón y medio de hombres y mujeres de la Región de Murcia”.

La Comisión de Investigación de las vacunas se constituyó el 12 de febrero de 2021 presidida por la entonces diputada de Cs, Valle Miguelez.

Los cinco grupos parlamentarios decidieron entonces que la comisión se reuniera una vez a la semana. Y anunciaron que durante los primeros 15 días los trabajos se iban a centrar en la recopilación de información. El inicio de las comparecencias estaba previsto para la segunda semana de marzo de 2021. Los dos primeros comparecientes iban a ser el entonces alcalde de Murcia, José Ballesta, entonces alcalde de Murcia, y José Antonio Peñalver Pardínez, médico y diputado del Grupo Parlamentario Socialista.

La Comisión de Investigación de las vacunas no se ha reunido ni una sola vez en un año. Nadie ha comparecido.