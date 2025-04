La madre adoptiva de la niña asesinada en Murcia: "Tu niña ya está en el cielo"

LEER MÁS Detenido el presunto autor de la muerte de una niña de 5 años en Llano de Brujas (Murcia)

Durante el minuto de silencio guardado este miércoles frente al Ayuntamiento de Murcia en memoria de la menor fallecida, la madre adoptiva explicó que el detenido se llevó a la niña "como solía hacerlo siempre", pero esta vez "con mucha prisa".

"No supe nada más; me llamó, me dijo que estaba en el cielo y eso fue todo", comentó la madre adoptiva, quien admitió que pensaba que el detenido podría hacerle daño a ella, pero no a su hija.

"Esperaba que me hiciera daño a mí porque no aceptaba que terminara la relación, pero nunca imaginé que le haría algo a la niña", añadió.

Los familiares y allegados presentes en el minuto de silencio expresaron su consternación por lo sucedido: "Nos han quitado la vida a todos, no hay palabras para esto; que no lo protejan, no está loco ni enfermo".

Algunos familiares señalaron que el detenido era un "maltratador" y "acosaba a su ex pareja, llamándola las 24 horas del día".

"Anoche estaba drogándose con heroína para que en los análisis de sangre apareciera como drogadicto", comentó una de las familiares, quien calificó al detenido de "sinvergüenza" y pidió "justicia".