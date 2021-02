Lorenzo Amor, presidente de ATA: "Quien piense que con ERTES, créditos ICO y moratorias se va a salvar el empleo es que no tiene ni pajolera idea"

El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha instado al gobierno de España a aprobar un plan de rescate del sector turístico y hostelero como el que hoy han firmado CROEM y el gobierno de Murcia. "Quien crea que con ERTES, créditos ICO y moratorias se va a salvar el empleo turístico y los hoteles es que no tiene ni pajolera idea". Amor ha resaltado que "los empresarios españoles no somos más tontos que los europeos que sí están recibiendo ayudas directas de sus gobiernos".

Según Amor, que hoy ha asistido en San Esteban a la firma del segundo plan de rescte al sector hostelero por parte del gobierno regional, ha recordado "no puede ser que Alemania dé el 75% de lo facturado en 2019, que el Reino Unido esté dando 10.000 euros pos hostelero y que en España haya cero euros en ayudas directas".

El plan destinará un millón de euros en acciones de promoción del producto gastronómico y de hostelería de la región de Murcia y 600.000 euros destinados a asumir los gastos sanitarios, de desplazamiento y de prolongación de la estación en caso de contagio, de los turistas nacionales e internacionales que se alojen en establecimientos reglados de la región de Murcia.

El presidente López Miras ha dicho que "con estas iniciativas queremos salvar la vida de nuestras empresas y autónomos, fundamentales para la reactivación de la Región de Murcia en la que ya estamos trabajando" y ha añadido que "si no hay empresas hoy, no habrá empleo mañana y, sin empleo, no habrá recuperación económica ni social posible".

López Miras ha lamentado que "España es el país europeo en el que se resulta más clamorosa la pasividad del Gobierno Central frente a esta situación. Algo falla en eta recuperación que tanto necesitamos cuando el Gobierno central con mayor capacidad financiera de nuestra historia no aporta ni un solo euro a la recuperación de las empresas más castigadas por la crisis".

El presidente de CROEM, José María Albarracín, ha informado que ya trabajan con el gobierno regional en otro plan de rescate del comercio de la región.

Albarracín, como el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha instado al gobierno de España a abrir los ojos y a aprobar un plan nacional de rescate del sector turístico y hostelero como han aprobado otros países.