López Miras tilda de "inmoral" que el Gobierno mantenga un sistema de financiación que genera "desigualdades" entre CCAA

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha calificado de "inmoral" que el Gobierno central "siga perjudicando" a unas comunidades frente a otras al mantener un sistema de financiación autonómica que "está caducado 11 años" y que "genera desigualdades" entre territorios de un mismo país.

En declaraciones al programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogidas por Europa Press, López Miras ha criticado que "ahora mismo hay españoles de primera y de segunda; los ciudadanos de la Región de Murcia, los valencianos, son españoles de segunda en atención al presupuesto, a la financiación que reciben por parte del Gobierno central para su sanidad, educación o políticas sociales".

Por ello, ha urgido a cambiar el modelo y ha denunciado el hecho de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "mirase para otro lado" este lunes en la reunión del Consejo de Política Social y Financiera, cuando "la mayoría de las comunidades autónomas le pedimos que asumiera su responsabilidad, nos sentase y abordásemos la reforma de un sistema caducado".

Al hilo, ha lamentado que el Gobierno de la Nación "solo entiende los acuerdos con una comunidad", en referencia a Cataluña. Esta postura tiene por objetivo, a su juicio, "agravar la desigualdad y premiar los privilegios, por ejemplo, de independentistas catalanes".

Ha aseverado que la Región de Murcia, si hubiese percibido el mismo importe que la comunidad autónoma mejor financiada, que cuenta con la mitad de habitantes, "habríamos recibido 1.100 millones de euros más", lo que "habría supuesto cerrar el año con 700 millones de euros de superávit".

"Un español que viva en la Región de Murcia recibe cada año 900 euros menos para su sanidad y su educación que un español que viva en otra comunidad autónoma", ha recalcado el presidente de la Comunidad.

Esta situación "hace que podamos invertir mucho menos en políticas de innovación, en políticas que hagan aumentar nuestra productividad, que nuestro presupuesto esté cautivo y que tengamos que destinarlo todo a garantizar el estado de bienestar que no garantiza el Gobierno central", ha agregado.

Según ha precisado López Miras, "si tuviésemos la misma financiación que el resto de comunidades podríamos construir 150 centros de salud, 200 institutos, tener 45.000 plazas más en residencias de mayores o personas con discapacidad, tener miles de kilómetros de autovías que ahora no podemos construir".

Para el jefe del Ejecutivo murciano, "al Gobierno de España parece que esto no le importa, solo le importa lo que diga una parte de España que está en Cataluña".

Y es que la amnistía, los indultos o una financiación singular para Cataluña "no hacen mejor España, no garantizan la igualdad a los españoles", según el presidente regional, que ha abogado por que "los representantes del Estado en los 17 territorios de nuestro país" se sienten "a negociar, a llegar a acuerdos de Estado" sobre asuntos importantes como la financiación o el agua.

El presidente de la Región de Murcia ha insistido en que la financiación es una cuestión que va más allá de los colores políticos. "Cuando hablamos de defender los intereses de nuestros territorios y de los ciudadanos de nuestras comunidades autónomas, cuando hablamos de la igualdad entre españoles, los partidos políticos quedan atrás, estamos muy por encima de esto", ha dicho.

"Por lo tanto, aquí hay que dejar a un lado la política partidista porque representamos a los españoles, a nuestros ciudadanos para garantizar su igualdad en recursos, por eso en esto, por ejemplo, como en otras cosas, también podemos estar de acuerdo con García Page", ha añadido el presidente autonómico.

Asimismo, ha recalcado que "no se puede privilegiar en el sistema de ingresos a una comunidad autónoma" porque "contraviene la Constitución", que establece la igualdad entre los españoles y recoge el principio de solidaridad.

Además, ha opinado que "políticamente" es "inmoral" que "se esté viendo desde el Gobierno de España cómo se dan más recursos a unos españoles frente a otros". "Esto hay que terminarlo ya", ha comentado López Miras, que ha apelado "al diálogo, al acuerdo y a la negociación".

Del mismo modo, ha criticado que Pedro Sánchez "haya incluso renunciado a hacer la ronda que siempre se hacía entre presidentes de comunidades autónomas, a recibirnos en la Moncloa", así como a "cualquier voluntad de negociación y de sentarse con los territorios", salvo con Cataluña, "porque allí están los dirigentes de los que depende para seguir siendo presidente".

SALIDA DE VOX DEL EJECUTIVO AUTONÓMICO

Preguntado sobre la salida de Vox del Gobierno regional, López Miras ha indicado que el nuevo Ejecutivo murciano, al que se han incorporado dos nuevos consejeros, tras la renuncia de José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo, "va a seguir trabajando" porque "no se puede parar".

Al mismo tiempo, ha recordado que el PP obtuvo el 43% de los votos en las elecciones del pasado 28 de mayo y "sumó más que todas las fuerzas de izquierdas" representadas en el arco parlamentario.

"Creemos que tenemos una mayoría suficiente y estable para poder gobernar y seguir gobernando y cumplir con los objetivos que nos demandaron los ciudadanos de la Región de Murcia", ha argumentado.

Por otro lado, ha indicado que Vox "ha cometido un error" al abandonar el Ejecutivo regional porque "había un gobierno que funcionaba", y ha considerado que la decisión del partido liderado por Santiago Abascal obedece a "una directriz nacional"

López Miras ha manifestado que espera que, a partir de ahora, "la oposición esté a la altura de lo que demandan los murcianos" y que sea "constructiva, que quiera dialogar y que esté dispuesta a unir fuerzas cuando lo que se lleva a la Asamblea Regional son cuestiones que hacen que la Región vaya mejor".

"No creo, o no me gustaría, desde luego, que cayeran en la irresponsabilidad, de ser una oposición que bloquea por sistema y por estrategia partidista", ha enfatizado.