López Miras supo de la moción de censura, pero no convocó elecciones porque creyó que solo eran rumores

"No daba crédito, me parecía sinceramente del todo imposible que de madrugada, en un despacho, en mitad de una pandemia, con la que está cayendo, mientras estamos todos centrados en intentar que la cuarta ola no llegue, hubiera otros repartiéndose los sillones en función de su ambición personal", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo murciano ha asegurado que está "acostumbrado" a tratar con "personas serias", con "un sentido de la responsabilidad importante" y "que anteponen el interés general" al particular, por lo que en todo momento creyó que quienes formaban gobierno con su formación "iban a ser así".

"Sinceramente creí que iban a ser así, creía que eran rumores, para nada una estrategia", ha asegurado, tras lo que ha insistido en que no convocó elecciones antes ya que "en nadie con un mínimo de responsabilidad y de sentido de gobierno se le pasa por la cabeza que de verdad pudiera llegar a efecto esa moción de censura".

López Miras insiste en que todo obedece a un intercambio de sillones por ambiciones personales. No piensa negociar nada con Isabel Franco para intentar revertir la situación. "Todos los diputados de Cs han firmado la moción de censura y Podemos ya ha dicho que la apoyará" ha recordado.