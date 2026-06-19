López Miras recibe la Mención de Honor de los XVII Premios Onda Cero Cartagena y reivindica el papel de los medios "para la libertad"

LEER MÁS Fernando López Miras, Mención de Honor de los XVII Premios Onda Cero Cartagena

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recibió anoche la Mención de Honor de los Premios Onda Cero Cartagena, durante la gala de la decimoséptima edición celebrada en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel. En su intervención, López Miras defendió el papel de los medios de comunicación, «fundamentales para la salud democrática, la pluralidad y la libertad».

El jefe del Ejecutivo regional reivindicó especialmente la labor de los medios de proximidad, «los que palpan el día a día de su ciudad y sus vecinos», y trasladó un reconocimiento expreso a Onda Cero Cartagena por su trayectoria como «referente informativo» de la ciudad durante más de tres décadas, así como por su vínculo «con la identidad, la vida cotidiana y la historia reciente del municipio». Finalmente, felicitó a los galardonados «por hacer mejor a Cartagena y, con ella, a la Región de Murcia».

El jurado de esta XVII edición —integrado por Tomás Martínez Pagán, vicepresidente de la FREMM; Ana Correa, presidenta de COEC; Manuel Alcaraz Aparicio, vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UPCT, y Luis Miguel Pérez Adán, cronista oficial de Cartagena— concedió además la distinción de Cartagenero de Honor a Damián Romero, tras casi 45 años de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía hasta su reciente jubilación.

Los galardonados, categoría a categoría

Ciencia e Investigación. El Arsenal de Cartagena , joya arquitectónica y polo de innovación tecnológica militar y naval.

Economía y Empresa. El Sercotel Alfonso XIII Hotel , que recoge el premio en su 50.º aniversario .

Fiestas y Tradiciones. José Sánchez Conesa , investigador de las costumbres y tradiciones del campo de Cartagena y cronista oficial de la ciudad.

Educación. El IES Mediterráneo , por la aplicación del programa regional « Referen-T », con el que se ha reducido el absentismo y el abandono escolar.

Salud. La Fundación Doctor Pérez Pallarés , que impulsa la iniciativa « Respira La Vida–Family Place » para crear el primer espacio humanizado de acompañamiento oncológico financiado íntegramente por la ciudadanía.

Cultura. El Archivo Municipal de Cartagena , que custodia ocho siglos de historia local —con documentos que arrancan en 1245 , año de la institución del Concejo— en cerca de 25.000 unidades de instalación y más de 3.700 metros lineales de estanterías.

Turismo. Cartagena Puerto de Culturas , que en su XXV aniversario se ha convertido en uno de los grandes referentes de la gestión patrimonial y turística de España, con más de 11 millones de visitantes .

Medio Ambiente. La recuperación de las Salinas de Marchamalo , abandonadas durante 30 años y rescatadas gracias al proyecto RESALAR , coordinado por la Fundación ANSE .

Deporte. La Ruta de las Fortalezas , carrera de montaña impulsada por la Armada que recorre los enclaves más emblemáticos de Cartagena y que en su XIV edición congregó a 5.000 corredores .

Gastronomía. El Restaurante Columbus , uno de los locales con más solera de la ciudad, con 95 años de historia .

Valores Humanos. El Hogar de Infancia Casa Cuna, que el próximo año cumple su 60.º aniversario dando protección y un hogar a menores de 0 a 10 años.

Onda Cero Cartagena, del Grupo Atresmedia, entrega cada año estos premios para rendir homenaje a personas, asociaciones, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo de la sociedad de la comarca de Cartagena y que destacan por su labor dentro y fuera de nuestras fronteras.