López Miras: "No me extrañaría un plante de las CCAA en el CPFF porque Sánchez ya nos ha plantado"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado en Onda Cero, en su primera entrevista de 2026, que acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra mañana miércoles 14 de enero en Madrid sin esperar ningún resultado positivo y no ha descartado un plante de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ante lo que considera un nuevo agravio del Gobierno de España.

El CPFF y el nuevo modelo de financiación autonómica

En una entrevista con Julián Vigara en el programa Más de uno Murcia, López Miras ha calificado el CPFF como "un circo, una pantomima y un vende-motos", al considerar que el nuevo modelo de financiación autonómica ya ha sido pactado previamente entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al margen del resto de comunidades.

El presidente murciano ha recordado que el actual sistema de financiación está caducado desde 2013 y que la Región de Murcia es la comunidad que menos recursos recibe por habitante para sanidad y educación, lo que, a su juicio, penaliza gravemente la prestación de servicios públicos esenciales.

Murcia recurrirá la financiación ante los tribunales

López Miras ha anunciado que, si el modelo propuesto por el Ejecutivo central sale adelante, la Región de Murcia lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales de justicia.

"El sistema vulnera el principio de igualdad entre españoles", ha afirmado el presidente, quien ha cifrado en 10.000 millones de euros la deuda que el Estado mantiene con la Región como consecuencia de un modelo que obliga a endeudarse para no recortar en sanidad y educación.

Un posible plante de las comunidades del PP en el CPFF

El jefe del Ejecutivo regional no ha descartado que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular opten por no participar en la reunión del CPFF, al considerar que el plante "ya lo ha hecho el propio Gobierno de España" al cerrar el acuerdo con el independentismo.

"El modelo solo lo defienden Sánchez, Junqueras y el PSOE de la Región de Murcia", ha señalado López Miras, apuntando que ni siquiera otros presidentes socialistas, como Emiliano García-Page, respaldan la propuesta.

La vivienda, una prioridad política en 2026

Junto a la financiación autonómica, López Miras ha situado la vivienda como el principal problemasocial de España y uno de los grandes retos de su Gobierno para este 2026.

El presidente ha anunciado el impulso de 100 viviendas públicas en el municipio de Murciadestinadas a jóvenes, además de la reactivación de una ley autonómica para permitir la construcción de 25.000 viviendas en cinco años, tras haber sido rechazada anteriormente en la Asamblea Regional.

Seguridad y estabilidad para la Región de Murcia

López Miras ha defendido que la financiación, la vivienda y la seguridad ciudadana marcarán la agenda política del año. En este sentido, ha recordado la puesta en marcha del plan "Región de Murcia más seguridad", dotado con 120 millones de euros, y el programa "Ocio seguro" para reforzar la presencia policial los fines de semana.

El presidente ha concluido subrayando que la Región de Murcia seguirá defendiendo un trato justo en el sistema de financiación autonómica y los intereses de sus 1,6 millones de ciudadanos.