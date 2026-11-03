López Miras exige respuestas al Gobierno central por el accidente de Urda y anuncia una inversión de 50 millones en sanidad

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado explicaciones al Gobierno de España tras el accidente ferroviario de Urda, que ha dejado varios fallecidos y heridos. En una entrevista en Más de uno Región de Murcia de Onda Cero, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sigue sin recibir respuesta del Ministerio a las dos cartas remitidas para conocer si es segura la línea de alta velocidad entre Murcia y Madrid.

López Miras ha trasladado su pésame a las familias y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. A continuación ha planteado tres preguntas que, a su juicio, se hacen la mayoría de los españoles: “qué ha pasado, por qué ha pasado y qué se va a hacer para que no vuelva a pasar”. El jefe del Ejecutivo regional ha recordado que esas mismas cuestiones se formularon hace nueve meses tras el siniestro de Adamuz y ha afirmado que “ninguna de las tres tiene respuesta”. La situación, ha dicho, le provoca “tristeza, pero también rabia y mucha indignación”.

Dos cartas sin contestar

El presidente ha explicado que, tras Adamuz, el Gobierno regional escribió al Ministerio en dos ocasiones, motivado por las investigaciones que apuntan a un fallo de mantenimiento en la vía y por los informes de la Guardia Civil sobre presuntas comisiones en la licitación del AVE en la Región. Según ha indicado, en el tramo del accidente de Urda el sistema de seguridad habría registrado más de 170 fallos a lo largo del año, un dato que ha calificado de “inadmisible”.

López Miras ha subrayado que, si el Ministerio pudiera acreditar que la línea es segura, “lo más fácil sería contestar en el momento”. Que hayan transcurrido nueve meses sin respuesta, ha añadido, eleva la preocupación “al máximo”. Ha citado además las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, que, según ha recordado, ha cuestionado la seguridad de la línea entre Andalucía y Madrid.

Prótesis: "se detectó desde dentro"

Sobre el presunto fraude con prótesis, que ha motivado una concentración de afectados prevista para mañana en la Ciudad de la Justicia, López Miras ha defendido que fue la inspección del Servicio Murciano de Salud la que detectó las irregularidades y las puso “de inmediato” en conocimiento de la Fiscalía. Ha destacado que hay investigados e imputados, así como algunas detenciones, y que “ninguno de ellos es un cargo político”.

El presidente ha asegurado que los servicios clínicos, en particular el de cirugía cardiovascular, están a disposición de los posibles afectados para atenderlos e informarlos. Ha contrapuesto esta actuación a la del Gobierno central y ha afirmado que la Administración regional “pone en manos de la Fiscalía” cualquier sospecha de fraude para que se investigue “hasta las últimas consecuencias”.

Acuerdo de 50 millones con los profesionales sanitarios

López Miras ha anunciado que esta tarde se reunirá con los sindicatos del sector sanitario para escenificar un acuerdo “histórico”, alcanzado la semana pasada, que supondrá una inversión de 50 millones de euros. Entre las medidas, ha citado un plan específico para reducir las listas de espera, la apertura de los centros de salud por las tardes para aliviar la atención primaria y el refuerzo de los sistemas de urgencias. El pacto mejorará, además, las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del Servicio Murciano de Salud.

Inflación y vivienda

Preguntado por una inflación cercana al 5% (4,9%) y por la pérdida de poder adquisitivo de las familias, el presidente ha insistido en que se trata de un problema “de toda España” y ha atribuido el encarecimiento del coste de la vida a las decisiones del Gobierno central. En su opinión, una familia puede comprar hoy menos que hace ocho años, y ha mencionado que el alquiler medio ha subido un 50% y la cesta de la compra un 90%.

Desde el Ejecutivo regional, ha dicho, se han aplicado 27 deducciones fiscales y se ha rebajado el IRPF, lo que en 2025 habría supuesto un ahorro de más de 208 millones de euros para las familias de la Región. “Está bien, pero no es suficiente”, ha reconocido. Sobre la vivienda, ha resumido que hace ocho años era el problema número 16 para los españoles y que hoy es el primero.

Candidaturas del PP a las Cortes

Al cierre de la entrevista, López Miras ha valorado la ejecutiva nacional del PP celebrada ayer en Madrid y las candidaturas al Congreso y al Senado por la Región. Asegura que serán “los y las mejores” y que han sido elegidas por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Falsa alarma en el aeropuerto de Corvera

Al inicio de la entrevista, el presidente ha informado de que el aviso de bomba en un vuelo procedente de Manchester con destino al aeropuerto de la Región de Murcia, en Corvera, ha resultado ser una falsa alarma. López Miras ha asegurado que los pasajeros fueron evacuados: la Guardia Civil inspeccionó la aeronave y que el Gobierno regional llegó ha movilizar hasta seis ambulancias como medida preventiva. La normalidad, ha señalado, se está restableciendo en la terminal.