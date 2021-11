López Miras espera que la ministra Ribera venga a Murcia con compromisos firmes para el Mar Menor

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, se ha pronunciado sobre la visita a Murcia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, prevista para este jueves, 4 de noviembre, y espera “que llegue esta vez con compromisos firmes” para el Mar Menor.

Señala López Miras que “los científicos han detectado cuál es el problema del Mar Menor, y lo primero que han dicho es que o se cortan ya los vertidos a través de la rambla del Albujón, o todo lo demás no servirá de nada. Es decir, que si mañana la ministra presenta proyectos entre los que no está cortar los vertidos que a día de hoy llegan a través de la rambla, no servirán de nada. O atajamos la urgencia, o lo demás no servirá”.

“Si lo que vienen es a decirnos que hay dinero para el Mar Menor en los Presupuestos Generales del Estado, no es verdad, porque no hay una sola partida. Vemos a otras comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco cuyas inversiones sí vienen perfectamente relatadas en su cuantía y su proyecto”, añade el presidente.

Afirma que “si la ministra viene a decirnos que van a invertir más de 300 millones de euros en el Mar Menor entre 2021 y 2023 tampoco es verdad, porque estamos ya en noviembre y no han destinado nada de ese presupuesto”. También recuerda que “si los proyectos presentados por Ribera son tangibles, tendrán a su lado al Gobierno regional, que será el primero en colaborar con ellos”.