López Miras critica que Morán "certificó sin sonrojarse" que el Gobierno central "va a recortar el Tajo-Segura"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la semana pasada en Murcia fue "inquietante" porque "certificó sin ningún tipo de rubor y sin sonrojarse" que "van a recortar el trasvase Tajo-Segua".

Además, ha lamentado que Morán certificara que el Gobierno de Pedro Sánchez "va a aprobar el plan de cuenca del Tajo, que es la sentencia de muerte del trasvase Tajo-Segura y, por lo tanto, de la Región de Murcia".

López Miras ha hecho estas declaraciones durante su asistencia al pabellón de la Región de Murcia en la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas 'Fruit Attraction 2022' que tiene lugar en el recinto ferial Ifema de Madrid.

"No lo puedo entender y, desde luego, van a tener enfrente al Gobierno regional, que va a utilizar todos los instrumentos que estén a su alcance, políticos, administrativos, institucionales, jurídicos y legales", ha asegurado el presidente del Ejecutivo murciano.

En este sentido, ha advertido que su Gobierno va a hacer "todo lo necesario" para que el recorte del trasvase "no sea una realidad, porque es importante no solo para la Región, sino para toda España también". "Desde luego, no sé cómo el presidente del Gobierno no se ha dado cuenta de esto, pero en la Región de Murcia lo sabemos bien", ha apostillado.

"EL PABELLÓN MÁS IMPORTANTE DE EUROPA"

Por otro lado, López Miras ha destacado que la presencia de la Región de Murcia en Fruit Attraction vuelve a ser la anterior a la pandemia y el pabellón 7 de Ifema que ocupa la Comunidad "vuelve a ser el más importante" de toda la feria.

"Si tenemos en cuenta que Fruit Attraction, en esta edición, ya es la primera feria agroalimentaria de Europa, podemos decir que el pabellón de la Región de Murcia es el más importante de Europa en cuanto a la industria agroalimentaria", ha subrayado López Miras, quien ha destacado que 104 empresas de la Comunidad de Murcia van a estar durante estos días en la feria.

Al respecto, ha destacado que el sector arroja una facturación "récord" este año, porque los seis primeros meses de 2022 "ha producido y exportado más de 1.850 millones de euros". Por tanto, ha señalado que estos datos "demuestran la fuerza y la potencia que tiene el sector agroalimentario más importante de Europa".

Por eso, no entiende cómo el Gobierno de España "sigue sin atender al sentido común y a la razón, generando incertidumbre en cuanto a la llegada de agua a la Región de Murcia, que es la que riega nuestros campos para producir la mayor cantidad de frutas y hortalizas de toda Europa".

FEIJÓO APUESTA POR INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado el stand de la Región de Murcia en IFEMA donde ha reiterado la necesidad de acometer infraestructuras hidráulicas que "aprovechen el agua de la lluvia" y garanticen el agua que necesita el sector agrícola que ha descrito como un “modelo de eficacia”.

"España tiene que hacer una apuesta por por aprovechar el agua de la lluvia, por las balsas, por los regadíos, por la huerta de Europa que es toda la región mediterránea que es un modelo de eficacia y de utilización mínima de agua porque reutiliza el agua" ha dicho.

Núñez Feijóo ha dicho que el PP seguirá apostando por la receta de bajar el IRPF rentas inferiores a 40.000 euros que, según dice, beneficiaría directamente a la mayoría de los agricultores de frutas y hortalizas de España. Y por la bajada del IVA de alimentos básicos como carne y pescado.

El presidente nacional del PP ha resaltado que el sector primario es “fundamental” para garantizar la soberanía alimentaria de España y ha lamentado "las trabas normativas que está adoptando el Gobierno de España y que se unen a los incrementos de precios de la energía.