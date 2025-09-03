López Miras anuncia un decreto para liberar suelo de los ayuntamientos y construir vivienda asequible en la Región de Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha concedido su primera entrevista radiofónica tras el verano en Más de uno Región de Murcia de Onda Cero, donde analizó los principales retos del curso político. Durante la conversación, López Miras anunció la aprobación en las próximas semanas de un decreto de vivienda asequible para desbloquear suelo retenido por los ayuntamientos y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes.

“Vamos a aprobar un decreto para poner en marcha un modelo de vivienda asequible en la Región de Murcia y que sea más accesible, sobre todo para los jóvenes. Ya hemos identificado 136 ubicaciones en los 45 municipios para poder construir nuevas promociones”, explicó.

El presidente destacó que la situación del mercado inmobiliario es “insostenible”, con subidas del 18% en la vivienda usada y del 7% en los alquileres, mientras que solo el 15% de los menores de 30 años logra emanciparse. Aseguró que la Comunidad quiere ser “pionera” en España en la puesta en marcha de este modelo de vivienda.

Deuda autonómica en la Región de Murcia: críticas a la condonación parcial

Otro de los asuntos abordados fue la reciente condonación de 3.300 millones de euros de deuda a la Región de Murcia anunciada por el Gobierno central. López Miras criticó duramente la medida y la calificó de “chapuza” y “parche”, al considerar que no resuelve el problema estructural de la infrafinanciación autonómica.

“Seguimos siendo la región peor financiada de España y, además, solo somos la novena en porcentaje de deuda condonada. No estamos de acuerdo con una decisión pactada por Pedro Sánchez con Esquerra Republicana”, afirmó.

Según explicó, el único beneficio económico serían los intereses de la deuda condonada, pero estos deberán destinarse a amortizar más deuda y no podrán invertirse en sanidad ni en educación.

Seguridad en Murcia: estrategia para 3.000 policías locales

La entrevista también abordó la preocupación por la seguridad ciudadana. El presidente anunció la estrategia “Región de Murcia más segura”, dotada con 120 millones de euros hasta 2030, que prevé alcanzar los 3.000 policías locales, modernizar comisarías y desplegar comisarías móviles en toda la Comunidad.

“No hay libertad sin seguridad. Queremos que la Región de Murcia siga siendo segura para nuestros mayores, nuestros jóvenes y nuestras familias”, defendió.

Sin embargo, López Miras lamentó que la Comunidad sea la que menos Guardia Civil y Policía Nacional tiene en proporción a su población y reclamó más implicación del Gobierno central.

Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en Murcia

Respecto al reciente nombramiento de Francisco Lucas como delegado del Gobierno en la Región de Murcia, el presidente mostró escepticismo y lo atribuyó a motivos electorales.

“Ya lo hicieron antes con Diego Conesa y con Pepe Vélez. El PSOE utiliza la Delegación del Gobierno como una plataforma partidista y electoral”, aseguró.

López Miras también reprochó al nuevo delegado su papel en el Congreso, donde presidió la comisión que tramitó la ley de amnistía y votó a favor del cierre del trasvase Tajo-Segura.

Incidentes en Torre Pacheco y la convivencia en la Región de Murcia

Sobre los incidentes ocurridos en Torre Pacheco este verano, el presidente expresó su “preocupación y enfado” por la imagen transmitida, pero defendió la convivencia en el municipio.

“Lo que se vio en la televisión no es Torre Pacheco. Los vecinos son un ejemplo de convivencia y lo ocurrido fue provocado por personas que vinieron de fuera”, señaló.

Juventud en Murcia: vivienda y oportunidades

Finalmente, López Miras insistió en que el gran reto es garantizar oportunidades a los jóvenes, tanto en el acceso a la vivienda como en el empleo. “Los jóvenes no son el futuro, son el presente, y no podemos seguir generándoles expectativas que luego no se cumplen”, concluyó.