López Miras anuncia ayudas directas para auxiliar al pequeño comercio

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, avanzó en el Pleno de la Asamblea Regional que su Ejecutivo va “a salir en auxilio del comercio minorista con ayudas directas que van a beneficiar a 8.300 comerciantes autónomos de la Región de Murcia con hasta dos empleados”.

El Gobierno regional va a habilitar una línea de subvenciones, cuyas bases se publicarán en los próximos días. El objetivo es “dar un respiro” a estos negocios y ayudarles a mantener su actividad y sus puestos de trabajo, mitigando los efectos de la crisis derivada de la subida de precios y la reducción de sus márgenes de beneficios.

La Comunidad Autónoma ha tenido en cuenta que uno de los sectores que más están sufriendo las consecuencias de la crisis económica es el comercio minorista, sostenido sobre todo por autónomos, “y que son a quienes el Gobierno de España ha dado la espalda y castiga con medidas como la subida de las cotizaciones”, criticó López Miras.

El máximo responsable autonómico también se comprometió a seguir poniendo en marcha actuaciones de este tipo para apoyar a las familias “que necesitan más que nunca al Gobierno regional porque no pueden contar con el Gobierno central”.

Recuerda López Miras que esta medida se une al bono ayuda de 300 euros que permitirá a 27.000 familias amortiguar la subida de las hipotecas; al Aval Joven para ayudar a menores de 35 años a acceder a su primera vivienda; la construcción de 570 viviendas con un precio de alquiler asequible; la gratuidad de los libros de texto para alumnos de entre tercero de Primaria y cuarto de ESO; la ampliación del cheque guardería que beneficiará a más de 10.000 familias; o la creación de 5.300 nuevas plazas para la primera etapa de Educación Infantil. Asimismo, el presidente destacó la apuesta del Gobierno regional por la mejora de la sanidad pública “con medidas concretas como el compromiso de la contratación de todos los médicos que terminan el MIR el próximo año”.

El PSOE pregunta sobre la corrupción

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afeado al Grupo Parlamentario Socialista (GPS) que pregunte en la sesión de control al Gobierno sobre medidas impulsadas para frenar la corrupción cuando el PSOE lleva a "un imputado" como candidato a la Presidencia de la Comunidad en las elecciones del próximo 28 de mayo.

Tras ser preguntado en el parlamento autonómico por el portavoz del GPS, Francisco Lucas, al respecto de las acciones del Ejecutivo regional contra la corrupción, López Miras ha respondido que, "por lo pronto", lo que hace su gobierno es "no presentar a un candidato imputado por corrupción a la Presidencia de la Región de Murcia, cosa que ustedes no pueden decir".

"¿En serio están manteniendo como delegado a un señor que está imputado por corrupción y usted me hace esta pregunta?", ha dicho el máximo dirigente regional, quien ha hecho referencia a renglón seguido a casos como el denominado 'Mediador' y a la "rebaja" de penas a "corruptos sediciosos" y también a "violadores", con la conocida como ley del 'Solo sí es sí'.

Para López Miras, "lo que tiene que hacer un gobierno para respetar a la justicia y luchar contra la corrupción" es "no judicializar la política", "respetar la separación de poderes, cosa que Sánchez desconoce", "no usar las instituciones en provecho político" y "no insultar a los jueces".

Por su parte, Lucas ha reprochado a López Miras que "nunca se ha tomado en serio los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, ni la imagen que proyecta" la Región por "los escándalos del PP relacionados con "la corrupción", al tiempo que ha enumerado la posición de la Comunidad en materia de pobreza, pensiones, listas de espera o fracaso escolar.

El portavoz socialista ha mencionado también a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Región de Murcia, recientemente condenado a tres años de cárcel y a 17 y 3 meses de inhabilitación, al que se ha referido como "padre político" de López Miras.

Lucas ha señalado que Sánchez designó "a dedo" a López Miras, a quien, por otro lado, ha afeado no haber comparecido en la Asamblea Regional tras hacerse pública la sentencia. "Usted se ha escondido y mira para otro lado", ha dicho el parlamentario del PSOE para insistir en que "debería darle vergüenza".

Asimismo, ha preguntado si "se siente orgulloso de haber aprendido" de Sánchez y ha acusado al PP de que este caso "no es aislado", sino que "forma parte del ADN" de los 'populares', de "la forma de entender las instituciones".