López Miras afirma que no le gusta la situación de la Asamblea y que no ha sido generada por los diputados del PP

El presidente del PP regional y del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha reconocido que la situación en la que se encuentra la Asamblea Regional por los cambios de los últimos días "no le gusta a nadie" y a él "el primero". En cualquier caso, ha querido aclarar que la situación no ha sido generada por ningún diputado 'popular', sino que ha sido ocasionada por los miembros de "otros grupos parlamentarios".

"No me gusta y no es deseable esta situación", según López Miras que, no obstante, ha afirmado que el Gobierno murciano "va a seguir trabajando por el millón y medio de ciudadanos que tiene la Comunidad e intentando garantizar la estabilidad".

"Por lo que estoy viendo, puede haber más o menos diferencias entre los miembros de un grupo, pero otra cosa es pasar de votar al PP a apoyar a Podemos", ha zanjado López Miras en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por si espera una pérdida de respaldo en el hemiciclo.

El PSOE exige la dimisión de Castillo

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha exigido la dimisión "inmediata" del presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, por "ser el brazo ejecutor de las cacicadas de López Miras y no garantizar el correcto funcionamiento de la actividad parlamentaria", según ha afirmado el portavoz socialista.

Lucas ha lamentado que esta legislatura esté marcada por la "indignidad política e institucional del PP y de sus socios tránsfugas y que la Asamblea Regional esté en manos de personas sin ética que han traicionado a sus partidos y solo buscan su beneficio".

Se ha referido así a la decisión tomada este lunes por el presidente del parlamento regional de posponer la reunión de la Junta de Portavoces, prevista inicialmente para hoy, ante la situación en la que quedaba el parlamento regional tras solicitar dos diputados de VOX pasar al Grupo Mixto y forzar a la desaparición del grupo parlamentario VOX, al tener que pasar los dos diputados que quedaban en el mismo también al Grupo Mixto.

"López Miras actúa como un cacique dando instrucciones a su cómplice de la Asamblea Regional Alberto Castillo, que las cumple sin dudarlo supeditando el parlamento de la Región al servicio de los intereses del PP y de los intereses personales de López Miras, es bochornoso", ha asegurado el socialista que considera que Castillo "debería ser el máximo garante de la separación de poderes y de la independencia y del correcto funcionamiento de la actividad parlamentaria".

El PP defiende la actuación de los servicios jurídicos

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha manifestado que "las mismas normas de la Asamblea que antes respaldaba el PSOE, ahora no le valen porque no sirven a sus objetivos políticos".

Segado ha valorado que, "al contrario que la izquierda", el PP "sí defiende la actuación de los Servicios Jurídicos de la Asamblea y acata sus resoluciones", a las que "siempre" se ha atenido.

"Se han aplicado exactamente las mismas normas para nombrar antes portavoz del Grupo Mixto a la señora Marín, que ahora al señor Carrera", ha aclarado el 'popular', "por mucho que le moleste al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al que le disgusta no haber podido sacar ventaja política de la situación generada y pretenda confundir y retorcer la realidad", según señala Segado.