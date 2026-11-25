Limcamar ha convertido su compromiso ambiental en una iniciativa tangible con la puesta en marcha del Bosque Limcamar, un proyecto que materializa la compensación de su huella de carbono mediante actuaciones de restauración forestal y conservación de ecosistemas en España y Brasil.

La firma, referente en servicios de limpieza profesional con un equipo de más de 12.000 personas en España y Portugal, ha compensado un total de 362 toneladas de CO₂ correspondientes a las emisiones directas y de consumo energético propio (Alcance 1 y 2) de su actividad en 2025. Gracias a un modelo operativo altamente descentralizado y de bajo impacto energético directo, la compañía logra mantener una huella estructural muy contenida en relación con su volumen de actividad.

Esta actuación va a permitir a Limcamar revalidar el sello ‘Compenso’ del Registro de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Al sumarse a los distintivos ‘Calculo’ y ‘Reduzco’ ya obtenidos, la compañía completa un año más el ciclo integral de gestión climática —medición, reducción efectiva y compensación verificada—, situándose en el reducido grupo de grandes empresas del sector que acreditan el triplete completo ante el Ministerio.

La compensación combina dos actuaciones complementarias. Por un lado, Limcamar ha adquirido 50 toneladas de CO₂ procedentes de un proyecto de restauración forestal ubicado en Valdés, Asturias, inscrito en el registro del MITECO, requisito que permite obtener el sello ‘Compenso’.

Por otro, la compañía ha compensado 312 toneladas de CO₂ mediante créditos de carbono certificados del proyecto RMDLT Portel-Para REDD, en Brasil, una iniciativa centrada en la protección de bosques y la prevención de la deforestación.

Más allá de la compensación de emisiones, el Bosque Limcamar nace con vocación de convertirse en un símbolo del compromiso ambiental de la compañía y en una plataforma de sensibilización y concienciación para empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. El proyecto refleja la voluntad de la organización de contribuir activamente con la sostenibilidad mediante acciones verificables y alineadas con los objetivos marcados a nivel nacional e internacional.

“La sostenibilidad forma parte de nuestra forma de entender la gestión empresarial. Medir, reducir y compensar nuestra huella de carbono son acciones concretas que reflejan un compromiso real con el entorno. Con el Bosque Limcamar queremos transformar ese compromiso en un legado positivo y duradero para las próximas generaciones”, según Pedro Cánovas, director general de la compañía.

Con esta iniciativa, Limcamar refuerza su posición como empresa comprometida con la sostenibilidad y avanza en la integración de criterios ambientales en su actividad diaria, demostrando que la gestión responsable también pasa por generar un impacto positivo sobre el planeta. Algo que ponen de manifiesto otras iniciativas que está desarrollando como el uso de productos probióticos de limpieza, o su inscripción en la Science Based Targets initiative (SBTi) que ya validó sus objetivos de reducción de emisiones a corto plazo.