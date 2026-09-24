Limcamar acoge la presentación del robot autónomo PUDU BG1

Limcamar continúa consolidándose como uno de los principales impulsores de la innovación en el sector de la limpieza profesional, en España. Tras las recientes colaboraciones con fabricantes líderes de tecnología aplicada a la limpieza, las instalaciones logísticas de la compañía han sido el lugar elegido por PUDU Robotics para presentar en España, su nuevo robot autónomo BG1, una nueva solución desarrollada por la firma tecnológica, para la automatización de procesos de limpieza profesional.

La presentación, a la que asistieron responsables de producción, oficina técnica, innovación y operaciones de la compañía, se llevó a cabo de la mano de Inforpor, importador y mayorista oficial para España, Portugal y Andorra de PUDU Robotics. Durante la misma se mostraron las capacidades de una tecnología llamada a marcar un nuevo paso en la evolución de los servicios de limpieza.

La elección de Limcamar como escenario para este lanzamiento no es casual. Su amplia experiencia en la gestión de grandes contratos de limpieza, junto con su estrategia de innovación permanente, han convertido a la compañía en uno de los principales bancos de pruebas para fabricantes internacionales que buscan validar y mostrar sus últimas soluciones en entornos reales.

BG1: la nueva referencia en automatización inteligente

La gran protagonista de la jornada fue la BG1, la nueva apuesta de PUDU Robotics para impulsar una limpieza más autónoma, eficiente e inteligente.

Diseñado para operar en entornos profesionales de elevada exigencia, BG1 incorpora sistemas avanzados de navegación autónoma, inteligencia artificial y reconocimiento del entorno que le permiten adaptarse dinámicamente a espacios en constante movimiento.

Su capacidad para optimizar recorridos, trabajar de forma continua y favorecer una ejecución homogénea de las tareas convierte a este nuevo modelo en una

herramienta especialmente interesante para instalaciones de gran superficie donde la productividad, la calidad y la trazabilidad son factores críticos.

La tecnología integrada en la BG1 permite además recopilar información operativa en tiempo real, generando datos de gran valor para la supervisión y mejora continua de los servicios de limpieza, una capacidad cada vez más demandada por grandes organizaciones públicas y privadas.

Limcamar, el gran escaparate tecnológico de la limpieza profesional

Durante los últimos años, Limcamar, empresa especializada en licitaciones para servicios de limpieza profesional, ha intensificado su colaboración con fabricantes de referencia internacional especializados en robótica, inteligencia artificial y automatización de procesos.

Esta estrategia ha situado a la compañía en una posición diferencial dentro del mercado, convirtiéndola en un auténtico escaparate tecnológico donde las principales innovaciones del sector son evaluadas antes de su implantación en grandes instalaciones logísticas, industriales, comerciales o sanitarias.

Con una cartera de clientes que abarca algunos de los entornos más exigentes del país, Limcamar ofrece a los fabricantes la oportunidad de contrastar el rendimiento real de sus tecnologías y adaptarlas a las necesidades operativas de organizaciones que exigen cada vez mayores niveles de eficiencia, trazabilidad y sostenibilidad.

"Nuestro compromiso con la innovación va mucho más allá de incorporar nuevas tecnologías. Queremos identificar las soluciones capaces de transformar realmente el servicio que reciben nuestros clientes. Que fabricantes internacionales como PUDU Robotics elijan Limcamar para presentar sus novedades más importantes demuestra que estamos contribuyendo activamente a definir el futuro del sector", destaca Pedro Cánovas, director general de Limcamar.

Una demostración del ecosistema tecnológico de PUDU

PUDU Robotics aprovechó la jornada para mostrar otras soluciones que reflejan la amplitud de su ecosistema tecnológico a la plantilla de Limcamar.

Entre ellas destaca CC1, uno de los robots autónomos de limpieza más versátiles del mercado, capaz de integrar funciones de fregado, barrido, aspiración y desempolvado en una única plataforma. Y también estuvo presente MT1, la innovadora barredora autónoma industrial diseñada para grandes superficies y la nueva ET1, un robot fregador-secador compacto nativo de IA, diseñado para automatizar la limpieza en espacios complejos y de dimensiones más reducidas.

La demostración se completó con SH1, una solución orientada a reforzar la productividad y la eficiencia en tareas específicas dentro de las operaciones profesionales, ampliando las posibilidades de automatización disponibles para los clientes.

Tecnología al servicio de las personas

La apuesta por la automatización forma parte de una transformación mucho más amplia en la que la tecnología se convierte en una aliada de los equipos humanos, algo que Limcamar valora especialmente y en lo que trabaja bajo la denominación ‘Ecosistema LimpIA’.

Pedro Cánovas asegura que “lejos de sustituir a las personas, la robótica permite liberar a los profesionales de las tareas más repetitivas y de menor valor añadido para que puedan centrarse en funciones de supervisión, control de calidad, atención al cliente e intervenciones especializadas, entre otras. Lo que significa que este modelo contribuye a mejorar la productividad de los servicios, incrementar la seguridad laboral y generar nuevas oportunidades de desarrollo profesional asociadas a la gestión de tecnologías avanzadas”.

Tecnología y experiencia para la limpieza profesional

En esta iniciativa, Pudu Robotics participa como socio tecnológico, aportando su experiencia en robótica inteligente, mientras que Limcamar contribuye con casi cuatro décadas de experiencia en la gestión de servicios de limpieza profesional.

Esta combinación de tecnología y experiencia operativa permite explorar la integración de inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y talento humano en servicios más eficientes, sostenibles y medibles.

La presentación de la BG1 en España supone un nuevo paso en esa dirección y refuerza una tendencia cada vez más evidente: cuando las grandes firmas tecnológicas quieren mostrar el futuro de la limpieza profesional, encuentran en Limcamar el socio ideal para hacerlo realidad.