En libertad 14 inmigrantes que debían estar en cuarentena tras ser contacto estrecho de un positivo en la patera en la que llegaron a la Región

Hace tres días que llegó a las costas de Cartagena una patera con 15 inmigrantes a bordo a los que se les hizo la correspondiente prueba diagnóstica PCR. Uno de los ocupantes dio positivo en COVID-19 y fue ingresado en el hospital Santa Lucía. El resto fueron retenidos por la Policía Nacional durante el tiempo máximo legal permitido de 72 horas tras las que hoy han sido puestos en libertad pese a que deberían haber sido puestos en cuarentena.

Según la Delegación del Gobierno han sido puestos en libertad "porque la Consejería de Salud se ha negado a ordenar su cuarentena y a facilitar una solución habitacional donde alojarlos como venía haciendo hasta ahora en cumplimiento del protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto de la inmigración irregular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de junio de 2020.

Según el citado protocolo "si en el grupo se detecta algún caso positivo a COVID-19, será necesario proceder al aislamiento estricto del caso según lo establecido en la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”. Este aislamiento se realizará en centro hospitalario o en los dispositivos que tenga previstos la autoridad sanitaria competente".

Desde la Delegación del Gobierno afirman que "la autoridad sanitaria competente para ordenar las cuarentenas es la Consejería de Salud" y que otras comunidades como Andalucía y Valencia, que también reciben pateras con inmigrantes, sí están cumpliendo el protocolo y facilitando locales, públicos o privados, donde alojar a los inmigrantes obligados a hacer cuarentena.

Juzgado sentencia que es competencia estatal garantizar el aislamiento de inmigrantes en cuarentena

En julio de 2020, la Consejería de Salud, tras el desembarco de 700 inmigrantes en las costas de la Región, dictó una resolución que obligaba a la Delegación de Gobierno a proporcionar alojamientos para el aislamiento de varios grupos de inmigrantes, pero la Abogacía del Estado se apresuró a interponer recurso contencioso administrativo e intentar revertir la orden que consideraba “lesiva para los intereses del Estado”.

El Tribunal Contencioso Administrativo número 4 ha desestimado ahora el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno contra la citada resolución de la Dirección General de Salud relativa al alojamiento de los inmigrantes llegados a las costas de la Región de Murcia en cuatro pateras concretas, en julio del pasado año, y que debían guardar cuarentena por haber sido contacto estrecho de positivos.

El tribunal concluye que compete al Estado la prevención y eliminación de riesgos para la salud con ocasión del tráfico internacional de personas y que "la competencia del Estado se extiende a su custodia independientemente de la situación sanitaria en la que se encuentren y por extensión, debe garantizar el aislamiento de aquellos a los que bajo tal custodia, se les impongan una cuarentena obligatoria por razones sanitarias, que ha de procurar y vigilar, pues es competencia estatal".

Para el juzgado "existe una relación directa entre las competencias estatales y la obligación de dotar de recursos habitacionales que garanticen el aislamiento del inmigrante que entra de forma irregular en territorio nacional que se ve sujeto a medidas preventivas de aislamiento inmediato".

"No debe olvidarse que los extranjeros que entran en España de forma irregular, se someten a su devolución a sus países de origen, siguiendo para ello los trámites legalmente establecidos en la Ley, que prevé el internamiento en CIE durante la tramitación del proceso de expulsión, competencia cuyo ejercicio no se ha visto enervada pro la concreta situación sanitaria a la que se vea sometido el inmigrante irregular" dice la sentencia que no es firme y será recurrida por la Delegación del Gobierno.

El juzgado añade que "los extranjeros que entran de forma irregular en territorio español, deben ser sometidos a su devolución al país de origen y a su internamiento en los centros correspondientes, que en todo caso, deben ser adaptados o adecuados a la actual situación sanitaria que no diluye las obligaciones y custodia que al Estado le compete respeto de estas personas en situación irregular, y que solo el Estado puede ejercer y disponer de los medios necesarios para su cumplimiento". El Tribunal recuerda que "el Estado tiene competencia exclusiva en materia de sanidad exterior".