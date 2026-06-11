LEPAS Prochery acoge en exclusiva el nuevo LEPAS L8 antes de la llegada oficial de la marca a Murcia

Lepas Prochery, ubicado en Carretera de Madrid KM 389, 30100 Murcia, ha acogido en exclusiva durante la última semana el nuevo LEPAS L8, uno de los modelos más esperados del Grupo Chery y que muy pronto llegará de forma definitiva al mercado español.

El vehículo se encuentra realizando una gira por los concesionarios más importantes del país antes de su lanzamiento comercial y Murcia ha sido una de las ciudades elegidas para mostrar al público este nuevo SUV híbrido enchufable. Durante varios días, los visitantes de Lepas Prochery han podido descubrir de primera mano un modelo que ha causado una excelente impresión por su diseño, calidad de acabados y elevado nivel tecnológico.

La acogida por parte de los clientes y medios ha superado las expectativas. Las personas que han visitado las instalaciones de Lepas Prochery han destacado especialmente la calidad percibida del vehículo, la amplitud de su habitáculo, el cuidado de los detalles y una imagen premium que sitúa al LEPAS L8 como una de las grandes novedades del sector.

LEPAS, la nueva apuesta del Grupo Chery en España

LEPAS es la nueva marca del Grupo Chery, fabricante que ya comercializa con éxito en España las marcas OMODA y JAECOO. Con esta nueva incorporación, el grupo continúa ampliando su presencia en nuestro país apostando por vehículos con un alto componente tecnológico, diseño diferencial y soluciones de movilidad eficientes.

Lepas Prochery será el concesionario encargado de representar la marca en Murcia, consolidándose como uno de los puntos estratégicos para el desarrollo de LEPAS en España.

El LEPAS L8, un SUV preparado para marcar tendencia

El nuevo LEPAS L8 incorpora tecnología híbrida enchufable (PHEV), ofreciendo una potencia combinada de 279 CV, hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica en ciudad y más de 1.100 kilómetros de autonomía total.

Entre su equipamiento destacan:

Etiqueta CERO de la DGT.

Consumo combinado desde 2,2 l/100 km.

Pantalla central de 13,2 pulgadas.

Apple CarPlay y Android Auto.

Cámara panorámica HD de 540 grados.

Más de 20 sistemas ADAS de asistencia a la conducción.

Techo panorámico.

Sistema de sonido SONY.

Asientos ventilados, calefactados y con función masaje en las versiones superiores.

Todo ello acompañado por una estética elegante y moderna que ha sido uno de los aspectos más valorados por quienes han podido verlo en las instalaciones de Lepas Prochery.

Próxima presentación oficial de LEPAS en Murcia

Tras el éxito de esta exhibición exclusiva del LEPAS L8, Lepas Prochery ya trabaja en la presentación oficial de la marca LEPAS en Murcia, un evento que tendrá lugar próximamente y que supondrá el inicio de una nueva etapa para el Grupo Chery en la Región.

La llegada de LEPAS reforzará la oferta de movilidad del grupo junto a OMODA y JAECOO, permitiendo a los clientes acceder a una gama de vehículos que combinan innovación, diseño, tecnología y eficiencia.

Mientras tanto, los interesados ya pueden conocer más detalles sobre la marca a través de la nueva página web oficial de LEPAS Prochery, que nace con el objetivo de convertirse en el principal punto de información para los futuros clientes de la marca en la Región de Murcia.

Más información:

www.lepasprochery.es

Instagram:

@lepasprochery