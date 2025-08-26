Juan José Alonso, consejero de HIDROGEA: "el futuro urbano estará condicionado por los efectos del cambio climático"

La Región de Murcia ha sido protagonista en la Ocean Race Europe celebrada en Cartagena, donde Hidrogea, como partner de sostenibilidad, ha mostrado su compromiso con la innovación en la gestión del agua. Durante cuatro intensos días, la compañía organizó charlas y mesas redondas con científicos, asociaciones ecologistas y alcaldes de distintos municipios, que expusieron proyectos para proteger cauces, ríos y mares.

Entre los ejemplos destacados, Juan José Alonso subrayó el proyecto del Parque del Soto (Alcantarilla), que integrará un tanque de tormenta con capacidad para 10.000 m³ destinado a retener las primeras aguas pluviales, las más contaminadas, antes de su llegada al río Segura y, en última instancia, al Mediterráneo. Estas aguas se derivarán a depuración para su regeneración y posible uso agrícola, evitando arrastres y vertidos al medio natural.

Hidrogea impulsa además los proyectos Aqua 3 y CARTAdi, financiados con fondos europeos Next Generation a través del PERTE de digitalización. En conjunto, permitirán movilizar más de 20 millones de euros para la digitalización del ciclo integral del agua: planes integrales de saneamiento para prevenir desbordamientos, sensores en tiempo real para controlar la calidad del agua residual —especialmente en polígonos industriales— y sistemas de telecontrol y sectorización para mejorar la eficiencia y reducir pérdidas en la red de agua potable.

Alonso recordó que el futuro urbano estará condicionado por los efectos del cambio climático: menor precipitación, aumento de temperaturas y mayor riesgo de inundaciones. En este contexto, defendió la relevancia del agua desalada —que ya supone el 46% del abastecimiento en la Región de Murcia— y de las soluciones basadas en la naturaleza, como la creación de más zonas verdes y sombra para mitigar las islas de calor.

Desde el centro Dinapsis, Hidrogea realiza seguimiento 24/7 de la red de alcantarillado y pluviales para anticipar episodios de DANA y coordinar avisos con Protección Civil, bomberos y ayuntamientos, optimizando la respuesta ante lluvias intensas.

La participación de Hidrogea en The Ocean Race Europe concluyó con una invitación a la ciudadanía para conocer otros proyectos municipales que se exhiben en su stand, como los de Jumilla, Beniel, Las Torres de Cotillas y Torre Pacheco, orientados a un uso más eficiente y sostenible del agua en la región.