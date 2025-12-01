Juan Hernández: "con el modelo actual de vivienda estamos creando una administración rica y unos ciudadanos más pobres"

La escasez de vivienda en la Región de Murcia continúa agravándose y ya es, según los expertos del sector, el principal problema social y económico al que se enfrentan los ciudadanos. Así lo advirtieron Juan Hernández Albarracín, socio y responsable de gestión de proyectos de la consultora HG Patrimonial, y María Luisa Lucas, secretaria general de FRECOM, durante su intervención en la sección mensual 'Construyendo' de Más de Uno Murcia.

Una demanda que duplica a la oferta

Hernández fue contundente al explicar por qué falta vivienda: «en España se están construyendo unas 100.000 viviendas al año, cuando serían necesarias 200.000».

La presión demográfica -con un incremento medio anual de 500.000 nuevos residentes extranjeros-, la reducción del tamaño de los hogares y la fuerte demanda de segunda residencia en zonas costeras han desequilibrado un mercado incapaz de absorber tanta necesidad. En la Región de Murcia, recordó, solo se finalizan en torno a 2.300 viviendas anuales, una cifra insuficiente que empujalos precios mientras castiga especialmente “a quienes menos recursos tienen”.

Más ideología que gestión

El responsable de HG Patrimonial señaló directamente a la administración pública como núcleo del problema.

A su juicio, en los últimos años se ha hecho "más ideología que gestión" en materia de vivienda y eso ha desembocado en un escenario crítico: "el problema ocupaba el puesto 16 hace siete años, hoy es el número uno".

La intervención en el mercado del alquiler, las trabas normativas, la inseguridad jurídica ligada a la ocupación y una fiscalidad que considera "depredatoria" son, en su opinión, factores que han expulsado oferta del mercado y elevado los precios. Como ejemplo, citó el caso de Barcelona, donde la regulación del alquiler ha reducido "casi un 75%" la oferta de arrendamiento permanente.

La factura fiscal: el 30% del precio de una vivienda

Hernández incidió en que «el 30% del precio final de una vivienda son impuestos». En un contexto de encarecimiento de los materiales y falta de mano de obra cualificada -el sector perdió más de un millón de trabajadores tras la crisis de 2008-, los márgenes de los promotores se reducen mientras la recaudación pública crece: «estamos creando una administración pública rica con trabajadores pobres».

Para revertir esta situación, reclamó medidas urgentes: bajar el IVA de la vivienda del 10% al 4%, reducir transmisiones patrimoniales y AJD, recuperar la cuenta ahorro-vivienda para jóvenes y agilizar la producción de suelo edificable.

“Nada que ver con 2008”: ¿habrá burbuja?

Sobre la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria, Hernández fue categórico: «radicalmente nada que ver con 2008». Argumenta que existe poco suelo finalista y una capacidad productiva insuficiente para satisfacer la demanda, lo que impide una construcción masiva como la que marcó la crisis pasada. Concluyó.

La entrevista completa en el audio de la noticia