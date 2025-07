José Ángel Antelo: "el centro de 'menas' de Santa Cruz (Murcia) va a ser el primero que se cierre en toda España"

Vox ha vuelto a marcar el rumbo del Gobierno regional de Murcia tras forzar la anulación del plan para adquirir viviendas destinadas a menores inmigrantes no acompañados (MENAS). La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Región y financiada con fondos europeos, fue revocada por el Ejecutivo de Fernando López Miras en menos de dos horas tras el contundente ultimátum lanzado por Vox.

En una entrevista concedida a Más de uno Murcia, el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, afirmó que el plan vulneraba el pacto presupuestario firmado con elPartido Popular y aseguró que su partido no apoyará ningún presupuesto que destine recursos a la inmigración ilegal por delante de los españoles. “Nosotros no obligamos a nadie a pactar con Vox, pero quien lo hace debe cumplir el acuerdo de la A a la Z”, sentenció.

Antelo defendió que los fondos deben ir dirigidos a los jóvenes murcianos que no pueden acceder a una vivienda, y advirtió que si el PP retoma iniciativas similares, Vox exigirá dimisiones inmediatas. De lo contrario, dijo, “el problema lo tendrá el presidente López Miras”.

Desde Vox, aseguran que todas las líneas estratégicas incluidas en los presupuestos de 2025 —desde centros de formación en Cartagena y Yecla hasta la rebaja fiscal o la mejora de la dependencia— han sido propuestas por su formación. Y entre sus objetivos ya cumplidos, destacan el cierre del centro de MENAS en la región, el primero en clausurarse en toda España, y los futuros convenios con países de origen para repatriar a inmigrantes ilegales.

Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. La diputada de Podemos, María Marín, acusó a Vox de “racismo” y de anteponer “intereses ideológicos a la protección de menores”. Antelo respondió calificando esas declaraciones como “desquiciadas” y defendió que su objetivo es evitar más muertes en el Mediterráneo y el efecto llamada generado por el actual modelo de acogida.

Finalmente, advirtió que si el Partido Popular vuelve a “reinterpretar” el acuerdo una vez aprobados los presupuestos, Vox no solo exigirá rectificaciones, sino que no colaborará en los del año 2026. “Nuestra línea es clara: recursos para los nuestros, no para la inmigración ilegal”, concluyó.