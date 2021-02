El PSOE propone en la Asamblea una declaración institucional sobre la figura de José Molina como referente ético y de la transparencia en la Región

El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto en la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional que se haga, en el pleno que se celebra mañana en el parlamento autonómico, una declaración institucional sobre la figura de José Molina como referente ético y símbolo de la transparencia en la Región de Murcia y en España.

Así lo ha comunicado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, a primera hora de esta mañana, al presidente de la Asamblea Regional y lo ha trasladado al resto de portavoces parlamentarios en la reunión de la Junta de Portavoces.

"No puede resumirse aquí en esta breve declaración no ya toda su dilatada entrega al servicio público y a la mejor gobernanza de nuestras instituciones durante décadas; ni tan siquiera la tarea de sus últimos cinco años de dedicación intensa al derecho de acceso a la información (con más de 500 expedientes resueltos) y a la transparencia (con la naciente valuación de todos los portales públicos murcianos), concebidos por él como las bases que hacían posible la profundización democrática mediante los procesos participativos y la apertura de gobiernos y ayuntamientos. El último año de su trayectoria fue fundamental: No solo logro remontar los retrasos por la acumulación de expedientes derivada de la precariedad de medios, sino que puso en marcha el modelo de evaluación a través de Índice de Transparencia de la Región de Murcia, se reconstruyó el consejo con el reforzamiento de su estructura administrativa y lo dotó de una nueva sede" dice el texto de la declaración propuesta.

José Molina falleció el pasado 13 de febrero, a los 83 años de edad, víctima del Covid 19. "El expresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia deja un inmenso legado marcado por la honestidad, la integridad y la defensa de la democracia" subraya el PSRM-PSOE.