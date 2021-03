Joaquín Contreras: "El consejero de Fomento nos toma por imbéciles"

El portavoz de la Plataforma del Soterramiento, Joaquín Contreras, no entiende cómo el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, se atreve a arrogarse el logro del soterramiento sabiendo que se trata de un logro de los vecinos después de 30 años de reivindicaciones. Contreras cree que el consejero de Fomento toma por “imbéciles” a los vecinos de los barrios del sur.

ha visitado hoy Santiago el Mayor donde ha dicho que "gracias a la movilización vecinal, que fue recogida por el gobierno regional, en el año 2015 se iniciaron estas obras”.

Adif prevé abrir el 5 de marzo el primer tramo soterrado de Murcia. Los trenes atravesarán el túnel, entrarán en la estación en superficie y aparcarán en unos andenes provisionales montados en la zona sur. Tras dos años, la pasarela peatonal en Santiago el Mayor también será desmantelada.

El portavoz de la Plataforma del Soterramiento, Joaquín Contreras, ha recordado que el gobierno regional y el gobierno de Rajoy trataron de incumplir el convenio de 2006 metiendo en Murcia el AVE en superficie y anunciando que harían el soterramiento "cuando hubiese dinero". Contreras insiste en que si lo hubiesen permitido, nunca se habrían acometido las obras y habría sucedido lo de Valladolid.

Contreras ha recordado que los vecinos fueron multados y sufrieron el acoso del entonces delegado del gobierno, Francisco Bernabé "que no sabemos cómo sigue política porque fue capaz de gastar 2,2 millones de euros en un dispositivo policial en el barrio para reprimir a vecinos que protestaban de manera pacífica". "Fueron días muy duros y de mucho sufrimiento" relata Contreras.

Represesión policial en las vías | Onda Cero

Sobre si el Ayuntamiento de Murcia atenderá o no las peticiones de los vecinos para la zona en superficie que liberará el soterramiento de las vías, Joaquín Contreras ha advertido de que si Ballesta no atiende las peticiones vecinales, volverán a la lucha. “No queremos viales ni automóviles en superficie”.

La Plataforma del Soterramiento está pendiente del soterramiento hasta Nonduermas que no avanza debido a que la Junta de Hacendados y el Ayuntamiento de Murcia no aceptan la propuesta de ADIF para el desvío de las acequias en ese tramo. Si no hay acuerdo y parece imposible, Contreras espera que el Ministerio de Fomento siga adelante al tratarse de una obra de interés general.