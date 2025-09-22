Jerónimo Tristante publica '1973', un noir político que viaja de París a Almería para reabrir un triple crimen

El escritor murciano Jerónimo Tristante (creador de Víctor Ros) publica 1973, una novela negra de pulso político que sitúa al lector en una España convulsa, cuando los pasillos del poder y los silencios oficiales condicionaban la vida cotidiana. El libro propone un viaje narrativo entre París, Madrid y Vera (Almería), con ritmo de thriller y atmósfera de noir: calles en penumbra, archivos que pesan y decisiones con coste moral.

El protagonista es Julio Alsina, expolicía español exiliado en la capital francesa y reconvertido en librero de barrio. Su rutina salta por los aires cuando Epstein, un agente de la CIA, le “invita” —con presiones nada sutiles— a regresar a España para reabrir un triple asesinato ocurrido dos años atrás en la zona de Puerto Rey. A cambio, la promesa de papeles y seguridad para su familia; como amenaza, la sombra de una deportación.

De vuelta en España, Alsina encuentra un aliado en Ernesto Sampedro, un joven policía que conserva memoria del caso y de sus grietas. La investigación, que parecía un ajuste doméstico con un sospechoso ausente —René Durand, marido y padre de las víctimas—, pronto desentierra contradicciones, intereses cruzados y maniobras de inteligencia. Tristante utiliza el 1973 real —el final de una era y las tensiones de la Guerra Fría— como marco para un relato donde la verdad existe, pero nunca es gratis.

Fiel a su estilo, el autor combina documentación histórica con licencia narrativa para construir escenarios reconocibles y personajes moralmente complejos. El resultado es un noir político: una pesquisa criminal que apunta más allá del asesino y pregunta por la estructura que protege el crimen, desde despachos oficiales hasta redes de influencia.

1973 consolida el “universo Tristante” más contemporáneo —tras 1969— con un héroe cansado pero lúcido, que mira el país desde fuera y desde dentro. En lo literario, la novela apuesta por capítulos tensos, pistas dosificadas y giros sin trampa, con una prosa directa que empuja la lectura. En lo temático, abre debate sobre impunidad, exilio y pertenencia.

Publicada por Contraluz (Grupo Anaya), 1973 llega en edición en papel y digital. Para los lectores de novela negra y para quienes quieran revisitar los claroscuros de la historia reciente, Tristante ofrece un mapa: un crimen, tres ciudades y muchas preguntas incómodas.