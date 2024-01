El Jefe Superior de la Policía Nacional de Murcia pone en valor la función del Cuerpo en su bicentenario

Del Olmo ha relatado que, a lo largo de su historia, la Policía Nacional ha pasado de ser "una policía considerada como represiva, a ser prestigiosa", algo de lo que "nos tenemos que sentir todos, la sociedad y nosotros particularmente, orgullosos".

Una prueba de ese prestigio es que cada vez hay más jóvenes que quieren ser policías, son una "profesión de moda" y estos jóvenes proceden de los campos más variopintos, eso supone que "nosotros en este momento tenemos una cantidad y una calidad de talento de lo más variado, incluido, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ingenieros y expertos informáticos", ha contado en Onda Cero.

No obstante, no siempre ha sido así. "A lo largo de nuestra historia ha habido momentos en los que la gente no ha querido vincularse a la policía", ha rememorado.

Sobre esta imagen de la Policía Nacional, Del Olmo ha recordado que la institución tiene su propio "código de valores" y que están sometidos al Gobierno. "A veces nos encargan y nos ocupamos de tareas que no siempre son ni prestigiosas ni agradables, pero tenemos que hacerlas por el bien común", ha defendido Del Olmo, quien asume que "esto, a veces implica molestias o mala imagen porque no podemos contentar a todos todo el tiempo".

Siempre "con gran respeto y con un control absoluto desde el punto de vista jurídico", pero eso implica "hacer cosas que nos gusten y hay que asumirlo por el bien común aunque suponga un detrimento de imagen" de la institución.

También tiene que ver, esa imagen, con la percepción de cada uno en cada momento, ya que "a veces lo que pasa con la policía es que el mismo ciudadano la ama o la odia dependiendo del momento y de las circunstancias".

Pero, en general, Del Olmo siente que la Policía Nacional es querida, respetada y tiene prestigio.

Peligrosidad en el país

El Jefe Superior de la Policía Nacional de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo, no cree que en la Región de Murcia exista "peligrosidad", ni siquiera en España.

Ha diferenciado entre la "peligrosidad" real y la sensación de "peligrosidad". "Las personas aquí no se preocupan de la seguridad, se preocupan de otras cosas, y es porque la seguridad es buena", ha defendido.

"El problema de la seguridad, así entre comillas en España, ha pasado de gravitar en el norte con el terrorismo, al Levante. Pero no porque sea un problema de seguridad en el que haya más amenazas, sino porque España una gran afluencia de visitantes y eso conlleva nuevos desafíos de seguridad", ha explicado.

Y en segundo lugar, España es frontera sur de Europa, al igual que pasa en Italia y en Grecia, y tiene "un problema de migración ilegal controlado por bandas mafiosas".