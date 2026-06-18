Javier Nicolás (Red Regional LGTBIQ+): «Hay que agradecer que VOX enseñe su verdadera cara, así sus votantes LGTBI saben que les considera enfermos»

Lo que sucedió este miércoles en la Asamblea Regional, durante el debate de dos mociones de apoyo al colectivo presentadas por PSOE y Podemos, ha generado una dura reacción de los colectivos de la diversidad sexual y de género de la Región. Un diputado de VOX describió las marchas del Orgullo como «relaciones sexuales, personas desnudas y consumo de drogas a cualquier hora» y sostuvo que con las leyes trans se ha logrado «sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos», llegando a vincular la diversidad con el trastorno mental y el suicidio.

Para valorar este discurso, Más de uno Murcia ha entrevistado a Javier Nicolás, de la Red Regional LGTBIQ+, que agrupa a una decena de asociaciones de toda la Región.

Nicolás considera que la formación de Santiago Abascal «sigue cruzando líneas con discursos de odio que atacan concretamente a personas trans y no binarias», a las que, en su opinión, VOX desea «devolver a la clasificación de enfermedades mentales». Lejos de lamentarlo, el portavoz hizo una lectura en clave de transparencia política, «hay que agradecer que VOX enseñe su verdadera cara para que las personas LGTBI que les votan sepan que el partido las considera enfermas».

El representante del colectivo cargó especialmente contra el rechazo al protocolo de atención a las infancias trans, un texto que, según afirma, la propia Red había facilitado ya redactado. Acusó al diputado de actuar como «el matón del patio del colegio» al «generar odio hacia menores», una estrategia que comparó con la empleada en su día contra los menores extranjeros no acompañados.

«El PP ayuda a silenciar la violencia específica»

Preguntado por la negativa del diputado a admitir que exista un solo caso de acoso transfóbico en la Región, Nicolás situó el foco en quién permite que estas iniciativas prosperen, «lo más grave es que sus políticas salen adelante porque el Partido Popular de la Región de Murcia vota a favor», señaló, en referencia al rechazo del protocolo de protección a las infancias trans.

A su juicio, al integrar estas medidas en un marco general de «convivencia», los populares contribuyen a «silenciar la violencia específica», de forma similar ,argumentó, cuando VOX niega la violencia de género para rebautizarla como «violencia intrafamiliar».

Sobre el efecto de estos mensajes lanzados desde una tribuna parlamentaria, el portavoz advirtió de que los discursos de odio «calan en la ciudadanía», que empieza a percibir a los colectivos como «chiringuitos» o como un gasto innecesario. Nicolás alertó del impacto sobre los más jóvenes, que «por un sentimiento de pertenencia, terminan oponiéndose a las personas LGTBI y a los migrantes».

Estudian acciones legales por un posible delito de odio

La Red Regional LGTBIQ+ no descarta llevar el asunto a los tribunales. «Estamos agotados, pero desde la Red creemos que es un delito de odio y estamos estudiando acciones legales, porque esto no puede quedar así», afirmó Nicolás.

El episodio reabre el debate sobre los límites que el PP está dispuesto a marcar a su socio en la Región y llega, además, en plena Semana del Orgullo. En este contexto, Javier Nicolás sostiene que ahora hay más motivos que nunca para acudir a las marchas, que este sábado recorren Murcia capital y continuarán el próximo fin de semana en Yecla, Cartagena y Caravaca, antes de llegar a Totana el 5 de julio.