Jaime de los Santos (PP) lamenta que los sindicatos “acepten ser instrumentalizados” por el Gobierno a 18 días del 29N

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha sumado a las "líneas rojas" de su partido para cualquier pacto de gobierno la subida anual de las pensiones con el IPC. Lo ha dicho este jueves en una entrevista en Más de uno Murcia, durante una visita a la Región en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El diputado nacional por Madrid enumeró como líneas rojas, que atribuyó a Alberto Núñez Feijóo, el respeto a la Constitución y a la España de las autonomías, la defensa de la igualdad, la erradicación de la violencia machista y los derechos del colectivo LGTBI. A ellas añadió que, si Feijóo llega a la presidencia, las pensiones suban cada año a tenor del IPC, algo que el propio líder del PP ha repetido en los últimos días. Pidió que "desde la izquierda dejen de asustar a los mayores".

Preguntado por si le inquieta depender de Vox a la vista de lo ocurrido en otras comunidades, respondió que lo que preocupa al PP es "que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa" y sostuvo que estas elecciones "no van de Partido Popular contra PSOE, van de España o Pedro Sánchez". Si el PP debe pactar "con cualquier formación" para gobernar, añadió, lo hará "con altura de miras, con lealtad" y sin permitir que esas líneas rojas "sean borradas".

La entrevista tuvo lugar el mismo día en que el PP confirmó a Cayetana Álvarez de Toledo como número 2 de la lista de Madrid al Congreso y a Borja Sémper como número 3, tras Feijóo. De los Santos, que ya formó parte de la candidatura en 2023, aseguró estar "a disposición" del partido y que le "encantaría" formar parte de ella.

En clave regional, se mostró optimista sobre las opciones del presidente de la Región, Fernando López Miras, de recuperar la mayoría absoluta en las próximas autonómicas "con Fernando todo es posible".

Suelo público y menos trabas para construir

Sobre vivienda, criticó los dos decretos del Gobierno, cuya nueva votación en el Congreso está prevista para el 12 de noviembre, por permitir, a su juicio, que el inquilino "se quede el tiempo que haga falta" sin medir las consecuencias. Como ejemplo citó a sus padres, de 80 años, con pensiones que suman unos 2.000 euros al mes y un contrato de alquiler que vence en abril de 2027. Serían considerados vulnerables y, según dijo, nadie querría alquilarles una vivienda.

El PP, explicó, propone poner el suelo público a disposición de los constructores, reducir las trabas administrativas y aplicar el silencio administrativo positivo. Para los jóvenes plantea bajar los impuestos de la primera vivienda y crear un fondo de avales para el primer desembolso, y desde la educación, reforzar la formación en los oficios de la construcción.

La huelga general del 11 de noviembre

Sobre la huelga general del 11 de noviembre, convocada por CCOO y UGT junto a organizaciones de inquilinos, reconoció el derecho a la huelga, "que blinda perfectamente nuestra Constitución", pero consideró "triste y peligroso" que se celebre a dos días del arranque de la campaña "y con un solo fin". Citó unas palabras de la exvicepresidenta María Jesús Montero, que situó la movilización contra la oposición, y lamentó que los sindicatos "acepten ser instrumentalizados" por un Gobierno contra el que, dijo, no se han movilizado en 8 años.

Una ley educativa nueva

En educación, área de la que es responsable en el partido, calificó de "catastróficos" los resultados de PISA y sostuvo que demuestran que la LOMLOE es "la peor ley educativa que ha tenido España jamás". Propuso una ley nueva que no elaboren los políticos, sino que "emane del ecosistema educativo" (docentes, equipos directivos y familias), como "un tronco común" para durar décadas, y se mostró convencido de que ningún partido se atrevería a no votarla en las Cortes.

PISA 2025 dejó a España en 451 puntos en lectura (23 menos que en 2022), por debajo de las medias de la OCDE (461) y de la UE (459). El Ministerio de Educación descarta que la LOMLOE lo explique y apunta a las pantallas y a los hábitos de lectura.