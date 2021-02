Isabel Franco recuerda a Ana Martínez Vidal que es una falta de respeto atribuirse competencias presidenciales

La vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, ha recordado hoy a Ana Martínez Vidal que no tiene atribuidas competencias para anunciar remodelaciones del gobierno regional. "Si desde un cargo público no respetamos las jerarquias trasladamos el mensaje de no ser respetables".

En declaraciones a Onda Cero, Isabel Franco, ha reiterado que no piensa dimitir como vicepresidenta del Ejecutivo y en el caso de ser cesada, seguirá trabajando desde su escaño en la Asamblea Regional al que tampoco piensa renunciar.

Isabel Franco ha arremetido contra la coordinadora regional de Cs, Ana Martínez Vidal, a la que le atribuye graves errores puesto que no existen reuniones de coordinación entre el partido y el Ejecutivo desde hace meses.

Isabel Franco, que considera que con la dimisión de la consejera Beatriz Ballesteros se pierde un activo muy importante, ha aclarado que ayer abandonó la reunión del Consejo de Gobierno porque estaba muy apenada por la dimisión de Ballesteros. "Me apenó mucho la situación que describió la consejera y pensé que era mejor llorar en soledad".

La vicepresidenta del gobierno regional no cree que Cs cometiese un error pactando con el PP tras las elecciones de 2019.