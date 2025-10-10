Inversus refuerza su equipo directivo con la incorporación del periodista Ricardo Fernández

Inversus Group, uno de los holdings empresariales con mayor proyección en la Región de Murcia, continúa su proceso de fortalecimiento interno con la incorporación de nuevos perfiles estratégicos. En esta ocasión, el periodista Ricardo Fernández se une al equipo como director de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Con más de treinta años de experiencia en medios de comunicación y formación en Ciencias de la Información, Criminología, Comunicación Corporativa y RSC y Liderazgo Sostenible, Fernández aportará su visión y conocimiento al desarrollo institucional del grupo, en un momento en que la compañía busca consolidar su crecimiento y reforzar la confianza de sus clientes.

La decisión forma parte de una estrategia liderada por el CEO José Manuel Fernández, quien en los últimos meses ha sumado a profesionales de reconocido prestigio para afrontar nuevos retos y promover proyectos de alto impacto.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El equipo directivo de Inversus se completa con José J. Vicente (COO y director general de Inversus Capital), Josefina Fernández (directora general adjunta de Inversus Corporate Finance), Julieta Koulaksezian (asistente ejecutiva), José Joaquín Cobarro (director de Desarrollos Urbanísticos) y Liz Almeida (responsable de Marketing y Redes Sociales).