Interapothek, ia, revalida su liderazgo como mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España

Interapothek, ia, ha sido reconocida de nuevo como la mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España por las oficinas de farmacia, según refleja el estudio Benchmarking Farma 2026, elaborado por AECOC a partir de una encuesta a 601 farmacias de todo el territorio nacional. El informe confirma así, por segundo año consecutivo, el liderazgo de la marca propia de Hefame en este ámbito.

En 2026, Interapothek, ia, obtiene una valoración global de 7,06 puntos en el bloque de Marca Propia, la más alta del estudio, y se sitúa por encima del promedio general, de 6,31 puntos. Este resultado da continuidad a la evolución histórica de la marca desde el año 2023 y que refleja la percepción positiva que las farmacias tienen de la marca de Hefame, que ya ocupó las primeras posiciones del ranking en años alternos y ahora lo hace de manera consecutiva en 2025 y 2026.

El estudio de AECOC analiza cuatro variables dentro del bloque de marca propia, y en tres de ellas Interapothek, ia, logra la mejor puntuación. Así, en la cuestión relativa a la calidad, surtido y precio de la marca de los mayoristas en relación con las marcas de los laboratorios, Interapothek, ia, alcanza los 7,74 puntos, frente a la media, que se sitúa en los 6,74; en la valoración de la calidad, surtido y precio en relación con las marcas propias de la distribución, la de Hefame obtiene 7,70 puntos, frente al promedio de 6,67, y en lo relativo al desarrollo de formatos adecuados a la farmacia, como packs promocionales o fórmulas 3x2, Interapothek alcanza los 6,70 puntos, frente a la media de 6,01.

El liderazgo de Interapothek, ia, se refleja también en el análisis por zonas geográficas. En las principales áreas analizadas, la marca propia de Hefame obtiene valoraciones superiores a la media en todos los casos: 7,41 puntos en la zona Nordeste, frente a 6,41 de media; 6,59 en la zona Centro, frente a 5,97; 6,85 en la zona Este, frente a 6,02; y 7,41 en la zona Sur, frente a 6,73. Estos datos evidencian una percepción positiva y homogénea de la marca en distintos territorios y contextos de mercado.

Calidad e innovación

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, manifiesta que el resultado de la encuesta de AECOC supone "un nuevo reconocimiento de la marca propia como una de las principales fortalezas de Hefame y un activo estratégico para seguir generando valor en el canal farmacéutico". Explica que "la evolución de Interapothek, ia, tiene como principal palanca una estrategia basada en la calidad farmacéutica, la innovación, el conocimiento del mercado y una cercanía a las farmacias que permite a la marca conocer las tendencias de autocuidado y responder a las demandas del consumidor, al tiempo que amplía las posibilidades de diferenciación y rentabilidad de las farmacias".

La directora agradece la valoración de las farmacias y recuerda que la marca trabaja "para seguir consolidándose como marca de referencia en farmacias". Recuerda, por otra parte, que Interapothek desarrolla proyectos de sostenibilidad y mejora de la experiencia del cliente "que, por un lado, buscan reforzar la confianza de los consumidores, y, por otro, reflejan el compromiso de la marca por evolucionar al ritmo del mercado". Subraya, además, la incorporación progresiva a su catálogo de categorías estratégicas y el lanzamiento de nuevos productos para adaptarse a las nuevas demandas, que han elevado hasta las 1.400 el número de referencias de su catálogo.