Hyundai Gasmovil presenta el nuevo IONIQ 3

Hyundai Gasmovil presentó el pasado jueves, 12 de noviembre, el nuevo Hyundai IONIQ 3 en un evento celebrado en sus instalaciones bajo el lema «More Than Freedom» («Mucho más que libertad»). La velada reunió a clientes, amigos y público interesado en una experiencia que mezcló arte, música y movilidad eléctrica.

Un destape a oscuras, con baile y luces LED

Tras la bienvenida de la presentadora, Virginia Muñoz, el concesionario se sumió en la oscuridad para dar paso a un espectáculo de breakdance con trajes LED alrededor del vehículo, todavía cubierto. Al término del número, los bailarines retiraron la funda y revelaron un IONIQ 3 vinilado en espejo, que convirtió la carrocería en una pieza de arte en la que los asistentes pudieron verse reflejados.

Después, los bailarines se mezclaron con el público para posar en fotografías con los invitados y con el coche, y se animó a compartir las imágenes en redes sociales.

El IONIQ 3, el eléctrico compacto de Hyundai diseñado en Europa

La presentación del modelo destacó sus principales características:

Diseño: carrocería aerodinámica tipo «Aero Hatch» y luces pixeladas características de la familia IONIQ. Los cuatro puntos de luz delanteros y traseros representan la letra H en código morse.

Autonomía: hasta 497 km en ciclo combinado y hasta 687 km en ciudad con la batería de 61 kWh. La versión de 42,2 kWh alcanza hasta 344 km.

Carga: del 10 al 80 % en unos 29 minutos en un cargador rápido.

V2L: permite conectar aparatos de hasta 3,6 kW, de modo que el coche funciona como una fuente de energía móvil.

Prestaciones: 147 CV y aceleración de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos.

Espacio: cinco plazas y un maletero de 441 litros, con 119 litros adicionales bajo el suelo.

Tecnología: primer Hyundai en Europa con el sistema Pleos Connect, basado en Android, con pantalla de hasta 14,6 pulgadas, reconocimiento de voz con inteligencia artificial y tienda de aplicaciones. Incorpora Digital Key para usar el móvil como llave y el paquete de asistencias a la conducción Hyundai SmartSense.

«Una forma distinta de moverse»

Durante el acto intervino Javier Carreras, gerente de Hyundai, quien agradeció la asistencia y subrayó el carácter del modelo: «El IONIQ 3 es el eléctrico que muchos nos habéis pedido: compacto para la ciudad, con autonomía de sobra para escaparse el fin de semana, con tecnología que de verdad hace la vida más fácil y con un diseño que no deja indiferente a nadie». Carreras destacó además el papel del equipo del concesionario y animó a los asistentes a subir al coche y a reservar su prueba de conducción.

Personalización y cóctel

La segunda parte de la noche se desarrolló en torno a un cóctel y dos estaciones de personalización: Shape, donde un artista decoraba en directo gorras con aerógrafo, y Precision, donde los propios asistentes estampaban a mano un llavero de acero con su nombre, una palabra o una fecha especial. Junto al IONIQ 3, el equipo comercial atendió consultas y gestionó reservas de pruebas de conducción.

Sobre Hyundai Gasmovil

Hyundai Gasmovil es concesionario oficial de Hyundai en la Región de Murcia. Desde 2023 forma parte de Grupo Marmo, un holding con más de un siglo de historia y más de cinco décadas en el mundo del automóvil, que adquirió entonces sus concesionarios oficiales en la región. El grupo tiene su origen en Albacete y conserva el espíritu de empresa familiar.