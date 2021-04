Hugo Morán asegura que la modificación del nivel 2 del trasvase "beneficia a la cuenta cedente y demandante"

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha dicho que para acometer el proceso de revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura hay un procedimiento reglado y es la consulta a todos los agentes concernidos. "Y así se ha hecho".

"Se ha consultado a todos los interesados en el Consejo Nacional del Agua y se valorarán todas las aportaciones, algunas de bastante enjundia" dice Morán.

"Tras una primera votación en el Consejo Nacional del Agua debe ser sometida a una segunda vuelta y lógicamente todas las partes tienen todo el derecho a manifestar la defensa legítima de sus intereses y, en este caso, al Ministerio le corresponde intentar establecer un criterio que tenga en cuenta los intereses de unos y de otros,que son contrapuestos, y dar una respuesta que tenga como premisa la defensa del interés general".

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, subraya que el Ministerio intenta dar una respuesta equilibrada a los intereses de la cuenca demandante y de la cuenca cedente porque tienen en cuenta los intereses de todos" y ha añadido.

Morán ha asegurado que el Ministerio adoptará una decisión "fundada, rigurosa y atendiendo a las recomendaciones técnicas y la defensa del interés general".

Morán ha recordado que en 203-2014 el Ministerio realizó la última modificación de la regla de explotación desoyendo las recomendaciones técnicas. El Ministerio ignoró entonces la recomendación técnica de establecer para el nivel 2 un volumen trasvasable de 30 hm3 y no de 38 hm3 y colocó al sistema en una situación "excepcional" la mayor parte del tiempo. "Efectivamente aquello fue una decisión política que se ha demostrado errónea y equivocada y el 50% del tiempo el sistema está ubicado en situación excepcional. Ahora hay un 20% de posibilidades de que el sistema entre en nivel 4 que significa trasvase cero como ha ocurrió en 2017 con once meses seguidos de trasvase cero y eso es lo que no puede volver a suceder".

"Ahora, la recomendación técnica para dotar de estabilidad al sistema es que volumen trasvasable en el nivel 2 sea de 27 hm3 para que el sistema no corra riesgo de entrar en el nivel 3 y 4" dice Morán.

El alto cargo ministerial ha explicado que "esto permite tener más agua en cabecera y garantizar las necesidades de suministro de agua de boca, además de dar más estabilidad a los sectores económicos que dependen del trasvase. Beneficia por tanto a la cuenca cedente y a la cuenca demandante".