Huesos de santo y buñuelos artesanales: la tradición que sigue pesando más que Halloween en Murcia

Con la llegada de noviembre, las pastelerías de Murcia huelen a azúcar, almendra y a masa recién frita. Todos los Santos es, según Juan Carlos Hernández, responsable de Confitería Maite y de la marca 1968, “posiblemente el día con más tradición de la pastelería”, una fecha que los obradores artesanos viven “con mucha intensidad”.

Hernández, que ha visitado los micrófonos de Más de uno Murcia, explicó que los huesos de santo y los buñuelos se elaboran en casi toda España, aunque cada territorio les añade su matiz. Lamentó, no obstante, que un porcentaje elevado de estos dulces haya dejado de ser artesanal. “Es totalmente diferente, un producto distinto”, sostuvo al comparar el que se encuentra a granel en un supermercado con el que sale a diario de un obrador.

La diferencia, está en la crema

Para el pastelero, la clave está en la crema y en la nata pastelera, “completamente diferente” a la que se deshace en la boca. Recordó que la nata auténtica debe mantenerse siempre en frío y que no puede confundirse con la vegetal en spray, que “no es nata, es otra cosa distinta”. Esta última, admitió, aguanta mucho más tiempo, pero los productos naturales tienen una caducidad mucho más corta.

La base de esta repostería es la almendra, junto a la mantequilla, la leche y el huevo, una herencia de la pastelería árabe que define a todo el Mediterráneo. En Murcia, añadió, es habitual el toque de limón. Hernández recordó que estas recetas nacieron cuando, hasta hace 60 o 70 años, no existía el frío doméstico, de ahí que la nata o la trufa no formaran parte de la repostería tradicional. El chocolate, hoy tan presente en Halloween, es una incorporación mucho más reciente.

Un obrador abierto al público

Confitería Maite apostó hace años por un obrador abierto en Atalayas, donde los clientes pueden ver todo el proceso a través de un cristal, desde que la jornada arranca a las 4:00 horas hasta que los primeros productos salen hacia las tiendas. Casi 15 personas trabajan en el obrador, con apoyo de amasadoras y laminadoras. “A mano, todo”, resumió.

La producción es corta y se hace cada noche para el día siguiente. Además, la firma elabora únicamente para sus propios establecimientos, sin vender a terceros ni a granel. “Se trata de adaptarnos nosotros al cliente, no como cuando tienes una marca genérica donde el cliente se adapta a lo que tú haces”, explicó.

Halloween gana terreno, pero sin sustituir

Sobre la irrupción de Halloween, una fiesta de raíz celta e irlandesa que popularizó Estados Unidos, Hernández reconoció que su versión americana choca a veces con la tradición “más seria” del buñuelo, el hueso de santo o el mazapán. Aun así, aseguró que en Murcia pesa mucho más la fecha tradicional, aunque la fiesta importada “va ganando terreno”. Atribuyó ese impulso al turismo, a los residentes de otras procedencias y a los jóvenes que descubren ideas en internet. Matizó, eso sí, que es más habitual que quien llega de fuera se adapte a la costumbre murciana que al contrario.

Ambas celebraciones, indicó, no se fusionan, pero conviven sin contradicción. Para Halloween son frecuentes los encargos de fuentes de chocolate, bombones y piruletas con imágenes terroríficas, pensados para las fiestas nocturnas de los más jóvenes. “Al cliente mayor le suena un poco más raro, pero se lleva muy bien, es muy divertido”, concluyó.