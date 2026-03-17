Huéscar, la escapada perfecta para los murcianos: naturaleza, patrimonio, agua y estrellas a poco más de dos horas de Murcia

Hay destinos que están lo bastante cerca como para improvisarlos y lo bastante completos como para que merezcan mucho más que una visita rápida. Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, juega precisamente esa baza. Para el viajero murciano, su principal ventaja es doble, está a poco más de dos horas por carretera y ofrece una combinación muy seria de naturaleza, patrimonio, gastronomía, cultura y descanso.

Un plan de primavera con paisaje y aire limpio

La primavera es uno de los mejores momentos para acercarse a Huéscar. El municipio gana atractivo con sus propuestas de naturaleza, especialmente en el entorno del río Guardal, donde existen rutas senderistas que permiten descubrir un paisaje de agua, vegetación y pequeños rincones de gran valor paisajístico. Entre ellas figura una ruta circular en el nacimiento del río Guardal, de algo más de cinco kilómetros y dificultad moderada.

A eso se suma la subida a Las Santas, una de las referencias más queridas de la localidad, no solo desde el punto de vista religioso y festivo, sino también como recorrido vinculado al entorno natural y a una de las estampas más reconocibles del municipio. En otras palabras: un plan que mezcla paseo, vistas y tradición, que nunca queda mal en una escapada de fin de semana.

Patrimonio para ir más allá del paseo

Huéscar también tiene fondo histórico. Su casco urbano y sus visitas guiadas permiten al visitante entrar en contacto con algunos de sus espacios más representativos. La Torre del Homenaje, vestigio de la antigua fortaleza andalusí, es uno de los grandes iconos de la localidad y una de las paradas imprescindibles.

Junto a ella, el Museo José de Huéscar, ubicado en el antiguo Pósito, ofrece una visita ligada a la memoria histórica y cultural del municipio. A ello se suman propuestas singulares como el Centro de Interpretación del Cordero Segureño, que convierte uno de los productos más reconocibles de la comarca en una experiencia divulgativa, y el recorrido hacia las pinturas rupestres de la Piedra del Letrero, uno de los grandes tesoros arqueológicos del entorno.

Agua, verano y un plan que apetece

Cuando llega el calor, Huéscar encuentra en Fuencaliente uno de sus grandes argumentos turísticos. El manantial, con aguas que brotan a una temperatura constante de entre 18 y 21 grados, se ha convertido en uno de los lugares más visitados durante la época estival, gracias a su carácter natural, su acceso libre y su entorno recreativo.

Para muchos visitantes, ahí está una de las claves del destino, la posibilidad de combinar una mañana de patrimonio o ruta con una tarde de agua y descanso. Un plan redondo, sin artificios y con bastante más encanto que muchas fórmulas de verano que prometen mucho y luego se quedan en folleto.

Cultura y fiestas para completar la escapada

Huéscar refuerza además su atractivo con una agenda cultural repartida a lo largo del año. Entre sus citas destacan las actividades vinculadas al Día del Libro, la festividad de sus patronas -del 23 al 25 de mayo- y la programación estival, en la que figuran eventos como el Festival de Música Clásica Ciudad de Huéscar, la Noche del Patrimonio y distintas rutas organizadas.

Ese calendario ayuda a que la visita no se limite a ver monumentos o hacer una ruta, sino a encontrar ambiente, vida en la calle y propuestas para distintos perfiles de viajero, familias, parejas, aficionados al senderismo o visitantes que simplemente buscan desconectar un par de días.

Un cielo que también es reclamo

Huéscar presume de contar con uno de los cielos más limpios de Europa para la observación astronómica, una condición que añade un valor diferencial a su oferta turística. Para quien busca una escapada tranquila, con poca contaminación lumínica y la posibilidad de terminar el día mirando al cielo, el municipio tiene también ahí un argumento difícil de discutir.

Huéscar aparece así como una de esas escapadas que encajan muy bien en el radar del viajero murciano: cercana, accesible, variada y con suficientes planes como para no tener que elegir entre campo, cultura o descanso. Aquí cabe todo. Y eso, en turismo, suele ser una magnífica noticia.

Escucha la entrevista a María del Mar Rosillo, técnico en Turismo de la Oficina de Turismo de Huéscar (Granada).