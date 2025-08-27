El Hospital Quirónsalud Murcia garantiza la puesta a punto del Hozono Global Jairis para la nueva temporada

El Hospital Quirónsalud Murcia ha recibido en sus instalaciones a la plantilla del Hozono Global Jairis, actuales campeonas de la Copa de la Reina, para realizar los reconocimientos médicos previos al inicio de la temporada 2025-2026, un paso esencial para asegurar que las jugadoras afrontan la competición en las mejores condiciones físicas.

Las pruebas realizadas han incluido analítica completa, ecocardiograma y electrocardiograma, realizados bajo la supervisión del doctor Matías Pérez, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Murcia, procedimientos fundamentales para evaluar el estado de salud cardiovascular y prevenir posibles incidencias durante la temporada.

Desde hace cuatro años, el Hospital Quirónsalud Murcia es Servicio Médico Oficial del Hozono Global Jairis, poniendo a disposición del club equipos de diagnóstico de última generación y un cuadro médico multidisciplinar con especialistas de referencia en la Región. Esta alianza permite garantizar una atención rápida, integral y personalizada, tanto en la prevención como en el tratamiento y recuperación de posibles lesiones.

Compromiso con la salud y el deporte en la Región de Murcia

Además de su compromiso con el Hozono Global Jairis, el Hospital Quirónsalud Murcia es también Servicio Médico Oficial del UCAM Murcia CB, del UCAM BSR de deporte adaptado y de la Asociación Deportiva Infante. Esta labor refuerza su papel como referente en la atención sanitaria al deporte de élite y de base en la Región de Murcia, acompañando a los equipos en la prevención, el tratamiento y la recuperación de lesiones, y fomentando hábitos de vida saludables entre deportistas y aficionados.

Quirónsalud se posiciona a la cabeza de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios sus centros.

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Asimismo, actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.