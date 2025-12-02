Homenaje a los farmacéuticos jubilados

Los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier han sido reconocidos este sábado con el Premio a Mejor Iniciativa Sociosanitaria por desarrollar el proyecto, impulsado por el COFRM, para mejorar la adherencia terapéutica y la calidad de vida de pacientes crónicos vulnerables. La iniciativa, que pretende extenderse a toda la Región, ha permitido que decenas de pacientes encuentren estabilidad en el seguimiento de sus tratamientos y hayan reducido las incidencias con sus medicamentos, gracias al uso del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD).

Por el impacto profundamente humano de esta labor, fruto del trabajo coordinado entre farmacéuticos comunitarios, trabajadores sociales y técnicos de Cruz Roja, la concejal de Derechos Sociales de San Javier, María del Mar Pérez y la concejal de Igualdad y Política Social de Cartagena, Cristina Mora, recogían de manos del Consejero de Salud, Juan José Pedreño, este galardón que otorga el COFRM.

En esta ocasión, el Premio a Mejor Iniciativa Asistencial ha recaído en el colegiado Jesús Gnecco, por su labor desarrollada en el pilotaje de la validación del test de autotoma para el cribado de cáncer de cérvix. Posteriormente, una docena de farmacias del Barrio de Floridablanca comenzaron a participar en este programa, poniendo a disposición de la población femenina los kits de autotoma, una prueba gratuita, sencilla y fácil de utilizar con el asesoramiento y la orientación del farmacéutico, con el objetivo de propiciar la detección precoz.

Como cada año también se han premiado a los mejores expedientes académicos, reconociendo por ello a María Esperanza García y a Ana Sánchez.

Pepe Vidal, Colegiado de Honor

Durante la celebración se ha oficializado la entrega de la distinción de Colegiado de Honor al director general del COFRM, José Vidal, por su dilatada trayectoria y defensa de la profesión farmacéutica durante más de 50 años. La presidenta del COFRM, Paula Payá, ha hecho entrega de este galardón honorífico aprobado por la Junta de Gobierno, siguiendo los estatutos colegiales.

Seguidamente ha tenido lugar el homenaje a los farmacéuticos jubilados y la entrega de medallas y distinciones para los colegiados de 50 y 25 años, así como la bienvenida a los nuevos colegiados.

Los actos de celebración han tenido lugar en la Finca Buenavista de Murcia, tras el paréntesis de 2024 por el gesto solidario, aprobado en asamblea ordinaria, de donar la cantidad presupuestada de los gastos de esta festividad a los compañeros del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia afectados por la DANA.

Misa y Ofrenda Floral

El próximo lunes 8 de diciembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar la Santa Misa en Honor a la Inmaculada Concepción en la Iglesia de Santa Catalina. El COFRM invita a sus colegiados a participar en este acto y a la posterior ofrenda lugar que tendrá lugar junto al monumento de la Inmaculada sito en la misma plaza.