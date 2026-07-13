HLA La Vega realiza la primera cirugía robótica de cáncer de recto de la sanidad privada murciana

El hospital HLA La Vega consolida su apuesta por la cirugía robótica y la alta especialización con la incorporación de la cirugía robótica al tratamiento del cáncer de recto, realizando la primera intervención de estas características en la sanidad privada de la Región de Murcia.

La incorporación de este procedimiento supone un nuevo avance en el desarrollo del programa de cirugía robótica del hospital, ampliando las posibilidades de tratamiento en cirugía oncológica compleja mediante técnicas mínimamente invasivas de alta precisión.

La intervención fue realizada por el Dr. Emilio Peña, especialista en cirugía colorrectal y proctor acreditado del sistema robótico Da Vinci, una acreditación que reconoce la máxima capacitación para formar y supervisar a otros profesionales en el uso de esta tecnología.

Un servicio de Cirugía General de referencia

El Dr. Peña forma parte del Servicio de Cirugía General de HLA La Vega, integrado por un equipo de siete cirujanos altamente especializados que constituye uno de los pilares asistenciales del hospital. Junto a él, los doctores Ruiz Marín, Abrisqueta y Albarracín cuentan también con acreditación en cirugía robótica, reforzando la capacidad del centro para desarrollar procedimientos de alta complejidad mediante esta tecnología.

El servicio garantiza una atención integral y continuada, asegurando el desarrollo coordinado de la actividad quirúrgica y el seguimiento clínico de los pacientes durante todo el proceso asistencial.

Un programa de cirugía robótica consolidado

La creación del Comité de Cirugía Robótica, presidido por el director médico del hospital, el Dr. Pedro Mateo Beltrí, refuerza el compromiso de HLA La Vega con una cirugía robótica desarrollada bajo criterios de excelencia, seguridad y mejora continua. “Este órgano impulsa el desarrollo del programa y garantiza la incorporación progresiva de nuevas indicaciones quirúrgicas dentro de un modelo asistencial coordinado y homogéneo”, explica el director médico del hospital murciano del grupo HLA.

El programa integra actualmente procedimientos de Urología, Cirugía General y Ginecología, todos ellos desarrollados por profesionales específicamente acreditados en cirugía robótica y con una elevada capacitación en el manejo de esta tecnología.

Innovación con propósito

Con este nuevo avance, HLA La Vega consolida un modelo asistencial basado en la excelencia médica, la innovación y el valor de sus profesionales. La incorporación de tecnología de última generación responde a una estrategia que sitúa al paciente en el centro de la atención y entiende la innovación como una herramienta para mejorar los resultados clínicos, la seguridad y la experiencia asistencial.

Porque en HLA La Vega la tecnología alcanza su verdadero valor cuando está al servicio de profesionales altamente cualificados y comprometidos con una atención cada vez más precisa, segura y humana.