HLA La Vega de Murcia, ganador nacional en la categoría Musculoesquelético de los Premios Hospitales TOP 20

El Hospital HLA La Vega, referente de la sanidad privada en la Región de Murcia, ha sido reconocido con el Premio Hospital TOP 20 en la categoría Musculoesquelético, que engloba las áreas de Traumatología y Cirugía Ortopédica.

El galardón se entregó el 16 de octubre de 2025 en Madrid, durante la gala nacional del programa TOP 20, que analiza indicadores objetivos de calidad, eficiencia y buenas prácticas entre hospitales de toda España.

Un reconocimiento a la excelencia en Traumatología

La Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de HLA La Vega, dirigida por el Dr. José Sánchez Archidona, ha sido clave en este reconocimiento.

El equipo médico ofrece un enfoque integral y multidisciplinar que abarca todas las subespecialidades: rodilla, cadera, hombro, mano, codo, pie y tobillo, así como traumatología deportiva y del sistema nervioso periférico.

Gracias a esta estructura, el hospital logra una atención personalizada y de alta precisión, con resultados sobresalientes en recuperación funcional y satisfacción del paciente.

Compromiso con la calidad y la innovación sanitaria

La directora del centro, Cristina Almansa, ha felicitado al servicio de Traumatología por su trabajo en equipo y por mantener el nivel de excelencia asistencial que caracteriza a HLA La Vega.

El hospital combina tecnología médica de última generación, protocolos basados en evidencia científica y un trato humano y cercano, lo que lo consolida como uno de los hospitales más valorados de Murcia.

HLA La Vega, referente nacional de la sanidad privada

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores de servicios sanitarios privados en España, con 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad, 1.300 camas disponibles y más de 40 años de experiencia.

Su objetivo es ofrecer una asistencia médica integral, innovadora y de máxima calidad, con una red que garantiza continuidad asistencial en todo el territorio nacional.