Hidrogea convierte la escala de la Ocean Race Europe en Cartagena en un escaparate de sostenibilidad y gestión del agua

Cartagena ha sido durante los últimos días el epicentro de la sostenibilidad y la innovación gracias a la escala de la Ocean Race Europe. En este marco, Hidrogea ha jugado un papel protagonista con su stand en el Ocean Life Park, que recibió a miles de visitantes, autoridades y expertos, y que este martes despedía a los regatistas tras una intensa agenda de actividades.

Eva Franco, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Acción social de la compañía, destacó en el programa Más de uno Región de Murcia, con Julián Vigara, que el objetivo fue “acercar la importancia del agua y su gestión no solo a Cartagena, sino también a los municipios del interior, porque todos estamos conectados en el ciclo del agua”. Alcaldes de localidades como Cieza, Cehegín, Jumilla o Murcia participaron explicando cómo afrontan el reto del abastecimiento en sus territorios.

Además, el stand acogió una mesa de expertos en biodiversidad marina con investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) y de la Politécnica de Cartagena (UPCT), que aportaron datos sorprendentes, como la existencia de especies de tiburones capaces de vivir hasta 400 años.

Eva Franco recordó que el agua es “la gran desconocida” y puso en valor el trabajo invisible que hay detrás de un gesto tan cotidiano como abrir el grifo. Hidrogea gestiona 7.500 kilómetros de tuberías enterradas en la Región de Murcia, monitorizadas para evitar fugas y garantizar un uso eficiente de cada gota.

El compromiso de la empresa con la economía circular también se mostró en Cartagena, donde el agua depurada se devuelve a los regantes, fomentando la biodiversidad y asegurando un recurso imprescindible para la agricultura. “En la Región de Murcia no podemos permitirnos perder ni una sola gota”, subrayó E. Franco, convencida de que eventos como 'The Ocean Race Europe' son una oportunidad para divulgar el valor real del agua y la ciencia que la hace posible.