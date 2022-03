"Hemos recibido instrucciones para que rechacemos a niños ante la avalancha que estamos recibiendo"

La presidenta de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Región de Murcia, María Santos, ha denunciado en Onda Cero que aún no se han creado los equipos de valoración en la Consejería de Educación "por lo que ya hay esperas de dos meses para valorar a los niños en atención temprana que alcanzarán los siete u ocho meses porque lo más probable es que los equipos de valoración no estén constituidos hasta después del verano".

Santos ha explicado a Onda Cero que desde que entró en vigor la Ley de Atención Temprana el pasado 23 de diciembre "hemos seguido valorando y atendiendo a los niños en los Centros de Atención Temprana para que no quedaran desasistidos sin saber si nuestra valoración será ratificada después por los equipos de valoración de la Consejería de Educación, pero la avalancha de niños ha sido tal que ya hemos recibido instrucciones verbales de Política Social para que dejemos de dar de alta y de atender a niños porque son muchos. Si antes en mi centro atendíamos a 4 ó 6 niños nuevos cada mes, desde enero en mi centro hemos atendido a 70 niños. Estamos al límite".

Según Santos, se trata de niños que estaban siendo atendidos en centros privados por lo que pagaban mucho y niños de familias sin recursos que no recibían tratamiento porque no podían pagarlo "y ahora acuden dado que la Ley de Atención Temprana contempla la gratuidad del servicio".

"Con estos niños no contaban. No son 4.500 niños en realidad, son muchísimos más y por eso nos han parado la entrada desde Política Social. Nos dicen que no les demos de alta, que generemos lista de espera hasta que alguien se dé de baja o bien que se vayan esas familias a un centro privado".

La presidenta de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana, María Santos, ha advertido de que "si la Ley de Atención Temprana ya se aprobó infradotada de recursos económicos para 4.500 niños, imagínate ahora cuando en realidad hay el doble de niños a atender. De momento, desde la Consejería de Política Social no hemos recibido dinero alguno y las familias siguen pagando como pagaban antes. Suponemos que les devolverán después el dinero, pero no sabemos cuándo".

La Plataforma de Atención Temprana ya denunció en su día que la dotación económica de la ley, 6,1 millones de euros, era claramente insuficiente. "Han infravalorado las necesidades terapéuticas de los niños. Calculan 45 sesiones al año por niño a 28€. Claramente insuficiente pues la media de sesiones por niño al año es el doble".

Onda Cero ha pedido a la Consejería de Política Social su valoración sobre los hechos que denuncia la Asociación de Profesionales de Atención Temprana.

Educación pide devolución de becas de educación especial

La consejería de Educación ha remitido a las familias de niños de 0 a 6 años que reciben Educación Especial, instrucciones para que devuelvan las becas del Ministerio de Educación para el pago de pedagogía o logopedia "dado que los alumnos de 0 a 6 años que asisten a Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana para recibir tratamiento lo tienen de forma gratuita".

"Los alumnos becarios de educación especial (MEFP), con ayudas de reeducación pedagógica y/o logopedia deberán devolver el importe de la beca no utilizada hasta final de enero de 2022" dice la comunicación. "Si la beca para logopedia era de 913 euros y ha gastado de septiembre de 2021 a enero de 2022 (ambos inclusive) un importe de 700 euros, deberá devolver el resto"

La Consejería de Educación advierte en su comunicación a las familias "que en ningún caso aceptarán facturas (febrero-junio 2020) de gabinetes privados por Pedagogía Terapéutica o Logopedia que cumplimente las ayudas recibidas gratuitamente por CDIAT e informa de que "el dinero recibido por los padres para ayudas de pedagogía y/o logopedia que no esté debidamente justificado hasta enero de 2022 deberán devolverlo los padres al Ministerio de Educación" .

El documento que la Consejería de Educación ha remitido a las familias de niños de 0 a 6 años necesitados de Educación Especial indica que deben solicitar la devolución de las becas al correo: becas.educación@murciaeduca.es con los datos del alumno.

La presidenta de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana, María Santos, duda de la legalidad de esa solicitud puesto que se trata de becas del Ministerio de Educación y no de la Consejería y subraya que "la educación especial nada tiene que ver con la Atención Temprana. Lo están mezclando todo como ya advertimos que pasaría y las familias ya no saben qué hacer".

El Ministerio de Educación ha confirmado a Onda Cero que la Consejería de Educación les informó de que tras la entrada en vigor de la Ley de Atención Temprana las familias cuyos hijos reciben educación especial (atención pedagógica y logopedia) en Centros de Atención Temprana recibirán el tratamiento gratuito y, por tanto, no necesitan la beca.

No obstante, desde el Ministerio de Educación informan de que "estarán atentos para ver cómo se implementa a partir de ahora".