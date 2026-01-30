Hefame supera la barrera histórica de los 1.900 millones

Hefame cerró el ejercicio 2025 con una facturación récord de 1.922 millones de euros, el mayor volumen alcanzado por la cooperativa en su historia, que supone un crecimiento de 128 millones de euros respecto a 2024, y un incremento de 311 millones de euros respecto al inicio del plan estratégico que se cierra este año. Así lo expusieron el presidente de Hefame, Enrique Ayuso, y el director general, Javier López, durante un encuentro con medios de comunicación farmacéuticos, en el que analizaron la evolución de la cooperativa y presentaron las líneas estratégicas que marcarán su progreso en los próximos años.

Durante su intervención, el director general detalló la evolución de los principales indicadores de la cooperativa, destacando el crecimiento de la cuota de mercado, que pasó del 12,26 por ciento de 2024 al 12,38 por ciento de 2025, y que consolida a Hefame en la tercera posición del ranking de la distribución farmacéutica del país. Subrayó también el progreso de Interapothek, ‘ia’, marca propia de Hefame, con presencia en el 80 por ciento de las farmacias de la cooperativa y que cuenta ya con espacios exclusivamente dedicados a la marca (espacios ‘ia’) en más de 4.800 farmacias de todo el país, lo que “refleja la consolidación de la marca y su gran valoración entre los socios”, dijo.

El directivo recordó que el posicionamiento de la marca también se ve avalado por los resultados del estudio Benchmarking 2025 de AECOC, en el que Interapothek, ‘ia’, obtuvo una puntuación de 7,07 y fue reconocida como la mejor marca propia de la distribución farmacéutica del país según las farmacias. El informe, elaborado a partir de una encuesta a 626 farmacias de toda España, destaca especialmente la valoración de la marca en aspectos como la calidad, el surtido y el precio.

En materia de digitalización, el ejecutivo destacó el avance del proyecto F+, “que mantiene una tendencia continuada de crecimiento, tanto en implantación como en uso”, con un número de clientes con tarjeta de fidelización F+Club que supera los 400.000; un aumento de número de farmacias adheridas al e-commerce fmasonline cercano a las 2.000 y un número de farmacias plenamente integradas en el proyecto (han implementado todo el paquete de servicios que permiten la total digitalización de la farmacia) que roza actualmente las 300, una cifra que crece año tras año y que en 2025 aumentó un 7,6 por ciento respecto a 2024.

Crecimiento histórico

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, analizó la evolución de la cooperativa entre 2023-2025, correspondiente al periodo de desarrollo del actual plan estratégico, destacando que la facturación creció 311 millones de euros, pasando de 1.611 millones a 1.922 millones en 2025. En ese mismo periodo, la cooperativa incrementó su plantilla en 103 trabajadores, pasando de 1.161 a 1.264 empleados, y el número de sus socios en 320, al pasar de 4.250 a 4.570. Ayuso destacó que los datos reflejan “la fortaleza del modelo cooperativo de Hefame, su capacidad de adaptación a un entorno cada vez más competitivo, y la confianza de las farmacias en un proyecto que combina crecimiento, eficiencia y vocación de servicio”.

Durante su intervención, Ayuso presentó el nuevo plan estratégico 2026-2029, que se articula en cinco grandes ejes. El primero, explicó, se centra en el crecimiento y las alianzas, con el objetivo de incrementar la cuota de mercado y la competitividad del grupo mediante acuerdos estratégicos, la exploración de nuevos mercados y la optimización de la estructura financiera; el segundo aborda la expansión de la marca propia, con el propósito de consolidarla como uno de los pilares del grupo, ampliando el catálogo de productos y aprovechando el uso de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, para mejorar la experiencia de las farmacias y sus clientes.

La innovación en servicios y productos constituye el tercer eje del plan, indicó Ayuso, quien añadió que este bloque “responde a la apuesta de la cooperativa por la digitalización y el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido basados en inteligencia artificial, el refuerzo de los servicios F+ y H+ de la cooperativa, la exploración de oportunidades de negocio con la industria y la administración pública, y la actualización del vademécum a los nuevos hábitos de consumo”.

El cuarto eje, tal como explicó, “se centra en la excelencia operativa, orientada a mejorar la eficiencia interna y la rentabilidad de Hefame mediante proyectos de automatización, optimización de costes y la implantación de metodologías ágiles para el desarrollo de nuevos proyectos”. El Plan incorpora, además, un eje específico dedicado al desarrollo del talento y la cultura organizacional, con el objetivo de fomentar una cultura de estabilidad, agilidad e innovación, a través de programas de formación, el impulso de la colaboración interna y el refuerzo de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa, dijo el presidente.

Durante su exposición, Ayuso manifestó que el plan estratégico “permitirá a Hefame seguir creciendo de forma sostenible, reforzar su liderazgo en el sector y continuar ofreciendo el mejor servicio a sus socios y a las farmacias en un entorno cada vez más exigente”.